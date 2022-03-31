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    平可夫：普廷已淪政治殭屍

    俄羅斯總統普廷對烏克蘭開戰，讓自己深陷泥淖。（法新社）

    俄羅斯總統普廷對烏克蘭開戰，讓自己深陷泥淖。（法新社）

    2022/03/31 05:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯總統普廷廿九日與法國總統馬克宏通話時，堅持在允許任何緊急人道援助之前，烏國南部港市馬立波的「民族主義份子」必須「放下武器」。儘管普廷態度強硬，但俄軍入侵一個多月以來，損失慘重且未達成既定目標，還被迫改變作戰計畫，國際軍事專家指出，普廷早已淪為「政治殭屍」，開戰全因為了延續自身政治生命，最終下場很有可能就是「被下台」。

    2024大選難勝出

    最終下場「被下台」

    俄羅斯宣稱第一階段軍事行動已完成，但《漢和防務評論》雜誌創辦人兼總編輯平可夫接受「美國之音」（VOA）專訪時直言，俄軍將重心轉移至烏東頓巴斯地區，是因為損失慘重且未完成既定目標，開戰一個多月沒有拿下任何一座烏克蘭大城市，士兵傷亡慘重，還有多名高階指揮官陣亡及大型登陸艦被擊沉，已經不可能發動大規模攻勢。

    至於俄國此次開戰目的，平可夫認為，這是普廷為了延續自身政治生命而孤注一擲，因為依據現階段人脈關係，他難以在二○二四年大選勝出，因此提前兩年發難，極有可能想藉由拿下頓巴斯地區，並複製克里米亞模式併入俄羅斯，創造另一個奇蹟，「這很明顯就是普廷的野心，戰爭完全是為他自己著想」。

    平可夫強調，普廷早已淪為「政治殭屍」，他與西方陣營決裂後不可能重回國際舞台，最終下場很有可能就是「被下台」。平可夫進一步說明，普廷入侵烏克蘭已危及俄羅斯改革開放的受益者，也就是約三分之一的俄國人口，他們的生活被打亂後，「密謀集團」遲早會出現，最終很有可能是俄國上層內部的變化及密謀集團的出現導致他下台。

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