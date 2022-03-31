質疑俄撤軍誠意》烏國：俄續轟烏北 美：重新部署非撤離

抗俄英雄象徵 蛇島大兵獲勳 俄羅斯入侵烏克蘭首日，俄軍戰艦逼近烏國黑海港市敖德薩南方的蛇島，要求蛇島特遣部隊繳械，當時烏國士兵赫里博夫（Roman Gribov，右）在無線電中飆罵粗話：「俄羅斯戰艦，去死吧！」這段話在網路上瘋傳，成為烏軍英勇抗敵的象徵。赫里博夫後遭俄軍俘擄，如今已在換俘行動中獲釋，且因為國效力獲頒勳章。（路透）

2022/03/31 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯宣布「大幅」減少對烏克蘭首都基輔、北部城市切爾尼戈夫的軍事行動後，儘管烏克蘭和英國、美國都表示，基輔周邊的俄軍部隊已開始撤離，但仍質疑俄軍僅是重整旗鼓，並非真正撤軍，兩座城市周邊也仍徹夜遭到俄軍砲擊。切爾尼戈夫市長更直指，俄軍攻擊不減反增。烏國總統澤倫斯基在廿九日深夜談話中表示，雙方談判雖出現「正面」跡象，但烏國不會鬆懈防禦，「烏克蘭人並不天真」。

據烏克蘭國家通訊社Ukinform報導，總統幕僚阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）卅日表示，俄軍「連續第二天」將部隊從基輔附近撤離，但仍留下一部分部隊，在切爾尼戈夫則未見俄軍明顯撤退跡象。烏國軍方警告，俄國可能是輪調部隊，而且旨在「誤導」。

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五角大廈發言人柯比廿九日也指出，只看到「小量」部隊開始撤離基輔北方地區，「大部分」仍維持在原地；俄軍只是在重新部署，可能正為在其他地方發動「重大攻擊」行動做準備。美國總統拜登也說，「我們將看看他們是否做到他們所說的」。

英：俄軍受重創 被迫返國整補

近日烏軍反攻，奪回伊爾平等數座基輔周邊的戰略要地。英國國防部廿九日表示，「幾乎可以肯定，俄軍的進攻失敗，未能達成包圍基輔的目標」，「俄羅斯非常可能將把戰鬥力從烏北轉移到在烏東頓內茨克和盧甘斯克的攻勢」。英國軍事情報分析指出，一些俄軍部隊在烏克蘭蒙受重大損失，不得不退回俄國和白俄羅斯，這也加重俄軍已經吃緊的後勤壓力，並顯示俄軍在烏國前線地區重整旗鼓正遭遇困難；俄軍可能利用大量砲擊和飛彈空襲，彌補地面作戰力的減損。

西方分析家提醒，俄國承諾減少作戰行動的地區，大多是正失守之地，烏南和東部還有多座城市遭圍困；俄軍是藉機為快要彈盡糧絕的部隊整補。華府智庫「大西洋理事會」歐亞中心副主任哈靈（Melinda Haring）說，「俄國只是企圖爭取時間，讓他們重新集結後，再回頭發動更大規模攻擊」，烏國必須持續作戰，西方也必須持續軍援基輔。

俄軍對基輔周邊和切爾尼戈夫與鄰近城鎮的砲擊，持續到卅日清晨仍未停止。

盧甘斯克州的西昌斯克（Lysychansk）住宅區卅日清晨遭俄軍砲轟，包括一間幼兒園。烏南重要港市馬立波市長波成柯指控，俄軍從一間婦幼醫院強行將七十多人擄往俄國，迄今當地已有約兩萬人被送往俄國。

29日烏克蘭首都基輔附近前線，俄軍裝甲運兵車及其他車輛遭烏軍擊毀。（路透）

烏克蘭最新戰況（圖：法新社 整理：國際新聞中心）

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