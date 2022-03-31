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    俄侵烏 聯合國示警：引發全球糧食危機

    聯合國轄下世界糧食計畫署表示，烏俄戰事若持續下去，全球將面臨糧食危機。美國馬薩爾科技公司（Maxar Technologies）29日拍攝遭俄軍戰火蹂躪的馬立波街景空照圖（下），對比去年6月21日（上）的情況。（法新社）

    聯合國轄下世界糧食計畫署表示，烏俄戰事若持續下去，全球將面臨糧食危機。美國馬薩爾科技公司（Maxar Technologies）29日拍攝遭俄軍戰火蹂躪的馬立波街景空照圖（下），對比去年6月21日（上）的情況。（法新社）

    2022/03/31 05:30

    「歐洲穀倉」烏克蘭變待援之地

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國副國務卿雪蔓廿九日於聯合國安全理事會上，指控俄羅斯進犯素有「歐洲穀倉」之譽的烏克蘭，已造成「全球糧食危機」，並置世人於「饑荒」風險。聯合國轄下世界糧食計畫署（WFP）執行主任畢斯利強調，戰事若持續下去，「世界將付出巨大的代價」。

    全球1.25億人口恐陷饑荒

    俄國和烏克蘭皆為穀物重要產地，為全世界三成小麥、兩成玉米、四分之三葵花籽油出口來源。聯合國環境規劃署副執行主任姆蘇亞（Joyce Msuya）指出，烏克蘭陷入戰亂一事，令全球人道危機最大且早已存在糧食不安全問題的阿富汗、葉門、非洲之角（非洲東北部）雪上加霜。

    畢斯利廿九日告訴安理會十五個理事國，俄國發動的戰事讓烏克蘭「正從世界穀倉走向等待分配救濟食物的隊伍」，現在烏國「農夫在前線」，而WFP購入的糧食有一半來自烏國，故WFP試圖讓全球近一．二五億人溫飽的努力恐斷炊，因此俄國「不僅正重創充滿活力的烏克蘭及該地區，也將造成第二次世界大戰以來最大的全球性影響」。

    早在上月廿四日俄國侵烏前，WFP即努力因應燃料、食物價格及運輸成本高昂的問題，當時已先對葉門等地數百萬民眾減少糧食供應。畢斯利廿九日另指出，俄國及同陣線的白俄羅斯肥料供應短缺，可使農作物收成減少一半以上，在在加重這場糧食危機。WFP正密切關注此二「災難」未來幾個月的變化。

    雪蔓強調，無論是這場戰事或衍伸而來的全球糧食安全，責任全在俄國及其總統普廷身上，「開戰」的普廷能夠制止這場「全球糧食危機」。法國駐聯合國大使德里維埃進一步指出，「俄國侵略烏克蘭，增加了全球饑荒風險」，開發中國家的民眾首當其衝，惟制裁俄國的措施也正造成「世界糧食安全局勢不平衡」。

    但俄國駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）反擊道，全球糧食市場迎來「潛在動盪」，係西方對俄國「肆無忌憚制裁的歇斯底里」所造成。

    歐盟廿五日已針對烏俄戰事導致的糧食短缺問題宣布緩解計畫，打算與美方透過多邊合作，來反制農業原料出口限制的不利影響。

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