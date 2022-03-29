為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    維護尊嚴 烏人躲砲火護古蹟 穿防彈衣清瓦礫

    烏克蘭第二大城哈爾科夫持續遭到俄軍猛烈砲擊，建築物面目全非。（法新社）

    烏克蘭第二大城哈爾科夫持續遭到俄軍猛烈砲擊，建築物面目全非。（法新社）

    2022/03/29 05:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕擁有一五○萬人口的烏克蘭第二大城哈爾科夫過去幾週來遭到俄軍猛烈砲擊，一千多座建築物遭摧毀或損壞，但當地清潔隊員仍堅守崗位，冒著砲火清理街道上的瓦礫垃圾，展現不屈的抗敵精神。當地民眾也自發性在烏克蘭著名詩人塔拉斯．謝甫琴科（Taras Shevchenko）的紀念雕像及其他古蹟旁堆疊沙包，以保護它們不受到砲擊。

    謝甫琴科是烏克蘭十九世紀最重要的吟遊詩人，透過詩歌號召烏克蘭脫離沙俄統治，成為民族英雄。自一九九一年脫離蘇聯獨立以來，烏克蘭每個城市都有以謝甫琴科為名的廣場或大道，位於基輔的第一所國立大學也是以他的名字命名。

    法新社報導，哈爾科夫的謝甫琴科雕像於一九三五年豎立，高十六公尺，是一九九四年附近海濱空地的列寧雕像被拆除後，哈爾科夫最大的雕像。幫忙堆沙包的一名七十二歲退休人員說：「我們必須保護這座城市，後代子孫才會知道我們經歷的一切。」市府指出，哈爾科夫約有五十座重要古蹟，將以沙袋保護。

    英國「衛報」報導，哈爾科夫是南部港市馬立波（Mariupol）以外，遭俄軍砲火摧殘最嚴重的城市，數以百計居民死亡，數千人受傷，停屍間難以處理每天新增的死屍，當地清潔隊清理街道時都必須穿上防彈衣，垃圾車車身佈滿遭砲彈碎片擊中的彈孔，車斗經常載滿建物瓦礫。清潔隊司機阿彭克（Ihor Aponchuk）每天開著垃圾車，穿梭在如同鬼城的市區，「他們（俄軍）可以想炸就炸，但我們挺得住。」

    哈爾科夫居民在詩人謝甫琴科雕像周圍堆疊沙包，避免遭俄軍砲火損害。（歐新社）

    哈爾科夫居民在詩人謝甫琴科雕像周圍堆疊沙包，避免遭俄軍砲火損害。（歐新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播