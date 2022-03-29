維護尊嚴 烏人躲砲火護古蹟 穿防彈衣清瓦礫

烏克蘭第二大城哈爾科夫持續遭到俄軍猛烈砲擊，建築物面目全非。（法新社）

2022/03/29 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕擁有一五○萬人口的烏克蘭第二大城哈爾科夫過去幾週來遭到俄軍猛烈砲擊，一千多座建築物遭摧毀或損壞，但當地清潔隊員仍堅守崗位，冒著砲火清理街道上的瓦礫垃圾，展現不屈的抗敵精神。當地民眾也自發性在烏克蘭著名詩人塔拉斯．謝甫琴科（Taras Shevchenko）的紀念雕像及其他古蹟旁堆疊沙包，以保護它們不受到砲擊。

謝甫琴科是烏克蘭十九世紀最重要的吟遊詩人，透過詩歌號召烏克蘭脫離沙俄統治，成為民族英雄。自一九九一年脫離蘇聯獨立以來，烏克蘭每個城市都有以謝甫琴科為名的廣場或大道，位於基輔的第一所國立大學也是以他的名字命名。

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法新社報導，哈爾科夫的謝甫琴科雕像於一九三五年豎立，高十六公尺，是一九九四年附近海濱空地的列寧雕像被拆除後，哈爾科夫最大的雕像。幫忙堆沙包的一名七十二歲退休人員說：「我們必須保護這座城市，後代子孫才會知道我們經歷的一切。」市府指出，哈爾科夫約有五十座重要古蹟，將以沙袋保護。

英國「衛報」報導，哈爾科夫是南部港市馬立波（Mariupol）以外，遭俄軍砲火摧殘最嚴重的城市，數以百計居民死亡，數千人受傷，停屍間難以處理每天新增的死屍，當地清潔隊清理街道時都必須穿上防彈衣，垃圾車車身佈滿遭砲彈碎片擊中的彈孔，車斗經常載滿建物瓦礫。清潔隊司機阿彭克（Ihor Aponchuk）每天開著垃圾車，穿梭在如同鬼城的市區，「他們（俄軍）可以想炸就炸，但我們挺得住。」

哈爾科夫居民在詩人謝甫琴科雕像周圍堆疊沙包，避免遭俄軍砲火損害。（歐新社）

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