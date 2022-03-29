烏東盡毀 澤倫斯基有條件妥協

烏南戰略港市馬立波目前仍有17萬平民困在城內。市長波成柯28日表示，所有居民必須全數撤離，以避免人道災難，但俄軍未同意提供安全通道。（路透）

2022/03/29 05:30

頓巴斯和克里米亞地位可個別討論

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭逾月後，俄軍開始集中火力奪取烏東頓巴斯和東南部戰略港市馬立波，遭指意圖分裂烏克蘭。與此同時，烏俄官方代表團預定廿九日在土耳其啟動新一輪面對面談判，烏國總統澤倫斯基表示，烏方準備商討和平協議內的「中立國」提議，但相關議題須經國內公投同意，並由第三國保障烏國安全；他也對克里米亞半島和烏東頓巴斯的地位做出「妥協」，表示願意「個別討論」。

放棄加入北約涉修憲 費時一年

澤倫斯基廿七日接受多個俄國獨立媒體長達九十分鐘視訊訪問，並全程以俄語表示，烏方的主要目標是儘快停火，俄軍撤回戰爭開始前的位置，而烏方已準備就俄方某些要求展開討論，包括「中立國」地位、去核化，以及放棄加入北大西洋公約組織（NATO）等，呼籲俄羅斯總統普廷和他在第三國舉行談判。但他也強調，任何協議成立的前提是第三國保障烏國安全，以及烏國全民公投同意。他還提到，加入北約已載入烏國憲法，修憲工作至少須費時一年。

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協議前提是烏國安全及公投同意

澤倫斯基也說，烏方準備針對二○一四年遭俄國併吞的克里米亞半島，以及長期遭親俄分離主義份子控制的烏東頓巴斯地區，與俄方展開「個別討論」，「我了解不可能要俄軍完全撤出烏國，這會導致第三次世界大戰，所以這是『妥協』，先回到促使這場戰爭爆發的問題，再試著解決棘手的頓巴斯問題。」此外，烏方也準備給予境內少數俄語族群保護，莫斯科同樣必須保障烏語族群權益。澤倫斯基還批評，正是俄國入侵破壞了講俄語的烏國城市，包括馬立波。

新談判首重確保「領土完整」

值得注意的是，澤倫斯基同日晚間向全國發表談話時再次強調，在新一輪談判中，烏方會首重確保「領土完整」。烏國內政部顧問德尼森科（Vadym Denysenko）坦言，新一輪談判不太可能就主要議題取得突破。俄方也表示，目前無雙方領袖舉行會談計畫。

俄軍撤至白俄 烏收復伊爾平

與此同時，俄軍廿八日仍持續對烏國各地發動攻勢，包括企圖奪取基輔東部和西北部的城鎮與高速公路，但烏軍成功防禦，俄軍兩個營級戰術群（BTG）在遭受「重大損失」後，撤退至白俄羅斯境內。烏克蘭方面廿八日也再傳捷報，聲稱已收復首都基輔西北部重要門戶伊爾平（Irpin）。伊爾平市長馬庫辛（Oleksandr Markushyn）透過通訊軟體Telegram發布影片表示：「我們今天有好消息，伊爾平已經被收復了。我們知道我們的城鎮會遭受更多攻擊，我們會更勇敢地捍衛它。」伊爾平是一個通勤城鎮，位於進入基輔的西北路線上，此一戰略位置使其成為烏俄交鋒前線。

此外，烏軍也遏阻俄軍在烏東頓內茨克、盧甘斯克的五次攻擊。烏國空軍也聲稱擊落俄軍戰機、直升機、無人機和巡弋飛彈。不過，英國國防部指出，俄國海軍仍持續封鎖烏國黑海沿岸，切斷其貿易海路。

馬立波無水無食物 5千人被殺

其中，馬立波已遭密集轟炸達數週之久，當地缺乏食物和飲水，馬立波市長波成柯指稱，俄軍至廿七日已在馬立波殺害近五千人，包括兩百名兒童。

烏克蘭武裝部隊總參謀部公布俄軍坦克遭摧毀後留下的履帶。（法新社）

烏主要城市戰況概要

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