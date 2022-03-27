日本教授:烏誓死抗俄 打亂中國犯台劇本

日本東京外國語大學教授小笠原欣幸今天在一場演講會中指出，台灣有事的風險本質，雖然並未因俄羅斯入侵烏克蘭而有改變，不過讓中國武犯的台灣的成本變得非常高。（記者林翠儀攝）

2022/03/27 05:30

小笠原認為台灣「維持現狀」目前最能明哲保身

〔駐日特派員林翠儀／東京廿六日報導〕台灣問題專家、日本東京外國語大學教授小笠原欣幸廿六日在一場演講會中指出，台灣有事的風險本質，雖然並未因俄羅斯入侵烏克蘭而有改變，不過已讓中國武力犯台的成本變得非常高，尤其烏克蘭人民抵死抗俄的結果，等於也打亂了中國自認可用武力輕取台灣的劇本，「反對以武力片面改變現況」幾已成為國際目前的共識。

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由日本早稻田校友組成的「日台稻門會」邀請小笠原以「台灣有事與日台關係」為題，就烏克蘭危機分析台灣有事的劇本、風險評估，以及日本的角色功能。

小笠原指出，如果烏克蘭在一開始就投降，對中國會是很大的鼓舞，但實際上，烏克蘭人民誓死抵抗，以及國際對俄大舉發動制裁，讓情況有很大的改觀，開戰之初在台美日及歐洲流傳的「抵抗軍事大國徒勞無功」、或是「今日烏克蘭就是明日台灣」的說法，都遭到推翻。

小笠原指出，以往中國自認可用武力輕取台灣，這項劇本不但遭否定，而且國際上對於中國「武力行使」，從原本的抽象概念變為具體，再加上俄羅斯因侵略烏克蘭而付出軍事和經濟重大成本的教訓，從現階段來看，中國對台灣的侵略、占領和統治，將無法再像以前那麼樂觀。

小笠原進一步分析中國可能對台灣發動混合戰，包括一、以精密導彈摧毀台灣軍事設施，二、利用網路攻擊癱瘓台灣電力、通訊和交通等設施，三、利用間諜擾亂台灣國軍部隊，四、以空降部隊占領總統府等政府中樞，五、由親中派成立臨時人民政府。他指出，第一和第二點必須做最大的警戒和對策，但即使台灣遭到先制攻擊，只要能保住三成的戰力，依舊有能力造成登陸共軍的最大損害。三、四、五點雖也必須警戒，但較不實際。

擴大交流 抑止台灣有事

小笠原還強調，日本擴大與台灣交流，對於抑止台灣有事具有相當的作用；對台灣而言，與日本交流發展，也能增加台灣「可以維持現狀」的自信。

小笠原在答覆提問時表示，雖然獨派人士難以接受，但台灣正存在於這種矛盾的國際政治中，「維持現狀」可以避免讓中國找到出兵的藉口，也可讓台灣存活下去，反過來如果被貼上了「台灣自己惹事」的標籤，也許會造成國際輿論退縮，失去聲援的聲量，他認為「維持現狀」是台灣目前最能明哲保身的做法。

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