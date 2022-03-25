中國縮了 中俄友好「有底線」

烏俄兩軍23日在烏克蘭東部的哈爾科夫激烈交戰，一棟公寓大樓在俄軍砲火下殘破不堪。（歐新社）

2022/03/25 05:30

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕在上月北京冬季奧運會之際，中國國家主席習近平和俄羅斯總統普廷宣示，中俄友好「沒有止境」。而在時隔近兩個月以及烏俄戰爭爆發後，中國「戰狼」駐美大使秦剛已鬆口加上重要但書：中俄合作的底線就是「聯合國憲章」的宗旨和原則。這是中國官員首次澄清習近平和普廷聯合聲明中所謂「友好沒有止境」的底線。

彭博報導，烏俄戰爭後，中國以兩手策略試圖打造中立形象，包括發表聲明支持烏克蘭主權，對平民死傷表達關切，同時又在聯合國支持普廷，指責美國擴張北約進而挑起戰爭，遭到國際輿論批評。北約組織（NATO）秘書長史托騰伯格廿四日受訪時呼籲，中國應與國際社會一起譴責俄入侵烏克蘭，勿為俄國侵略提供政治及物資支持。

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秦剛廿三日接受鳳凰衛視專訪，針對中國在烏俄戰爭後願意在多大程度上兌現對俄國友好和合作承諾的問題，聲稱中俄之間合作底線就是「聯合國憲章」宗旨和原則，指其為公認的國際法和國際關係基本準則，也是中國和其他國家處理雙邊關係所遵循的行動指南。

秦剛廿日受訪時仍拒絕譴責俄羅斯，也不願與普廷切割，亦未明確排除向莫斯科提供侵烏所需武器的可能性。

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