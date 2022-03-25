拉普廷下台 俄政商界選好繼任者

烏南港市馬立波居民23日在俄軍監視下領取人道救援物資。（路透）

2022/03/25 05:30

俄主戰派卸責找戰犯

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯總統普廷發動侵略烏克蘭戰爭至今將近一個月，隨著戰事進展遲緩、俄軍損失人數逐日升高，俄國政府主戰派已經開始交相指責「找戰犯」，也挑起對普廷的軍事規劃能力、情報品質等諸多面向的質疑。俄國內部吹哨人透露，聯邦安全局對戰事的不滿已經使發動政變、推翻普廷的可能性越來越高。

俄國防部長位置恐不保

紐約時報指出，一月間「全俄羅斯軍官協會」會長、退役將領伊瓦紹夫（Leonid Ivashov）曾代表俄國現役、退役軍官發表公開信，反對侵略烏克蘭，指此舉會是「無意義且極為危險」。如今，伊瓦紹夫說，他仍維持當初的立場。

請繼續往下閱讀...

俄國軍事專家索達托夫說，烏國戰事失敗，已使俄國領導階層開始出現裂痕，負責主管招募特工、在烏國執行策反工作的情報高層官員與副手被軟禁，甚至曾被視為可能的總統接班人、現任國防部長紹伊古（Sergei K. Shoigu）地位都已見動搖。「每個人都很坐立不安。」

自二月廿七日普廷指示俄軍核武部隊高度警戒後，一直沒有紹伊古與總統會晤的消息。俄國軍事分析家魯金指出，這場戰爭「沒有一件事是依照計畫進行」，「軍隊打得很糟糕，國防部長要為此負責。」

普廷能力遭質疑 軍事治理暴露缺陷

俄軍攻烏不利，挑起外界質疑普廷的軍事規劃能力、情報品質，以及他對俄國情報單位、軍事將領忠誠度的信任，也顯示普廷「由上而下」治理模式的缺陷，文、武官員沒太大餘裕能自主決策，即時調整。尤其是俄軍將領接連遭烏軍殲滅，反映出作戰失敗，以及軍方「頭重腳輕」指揮架構面對更靈活的烏國部隊所受到的挑戰。

不排除暗殺 由FSB局長繼任

英國泰晤士報引述俄國內部吹哨人提供揭弊人奧塞奇金（Vladimir Osechkin）的一些信件顯示，烏戰失利讓聯邦安全局內部陷入混亂與不滿，策動政變推翻普廷的可能性，正逐漸升高。美國新聞週刊廿日也引述烏克蘭國防情報總局官方臉書一篇聳動發文，指俄國商界和政壇菁英已形成一股反普廷的影響力團體，目標是要拉普廷下台，甚至不排除暗殺普廷，由普廷核心圈人士FSB局長波特尼科夫（Alexander Bortnikov）繼任。

央行總裁求去 遭普廷拒絕

普廷現在也面臨眾叛親離，繼俄羅斯經濟改革要角、前第一副總理邱貝斯（Anatoly Chubais）請辭去國後，彭博廿四日引述四名消息人士說法，備受推崇的俄羅斯中央銀行總裁納比烏林娜（Elvira Nabiullina）也曾求去，但是遭普廷拒絕。納比烏林娜與普廷密切共事將近廿年，上週才剛被提名續任，烏克蘭戰爭正迅速摧毀她過去九年任內達成的經濟成果，消息人士說，普廷認為她求去是背叛。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法