俄犯戰爭罪 美對中劃3紅線

烏俄兩軍23日在烏克蘭東部的哈爾科夫激烈交戰，一棟公寓大樓在俄軍砲火下殘破不堪。（歐新社）

2022/03/25 05:30

若中企晶片賣俄 必遭嚴懲倒閉

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭，北京立場曖昧，在國際上面臨越來越大壓力。美國拜登政府廿三日劍指兩國，一方面由國務卿布林肯出面正式認定俄羅斯在烏克蘭犯下戰爭罪，另一方面宣布「三不」紅線，阻止中國幫助俄羅斯規避制裁，美國商務部部長雷蒙多更警告，若中企賣俄晶片，將遭美國嚴懲而導致「實質上倒閉」。俄羅斯同日則在聯合國安理會提人道援助烏克蘭案，卻僅中俄兩國投贊成票。

上週，拜登總統直呼俄國總統普廷為「戰犯」，布林肯廿三日進一步宣布，美方正式認定俄羅斯在烏克蘭犯下戰爭罪，將動用所有工具追究責任。布林肯指出，許多遭俄軍襲擊的場所都清楚標示為民用，其中包括烏南城市馬立波婦產醫院，還有當地一間外觀清楚以俄文標示「兒童」的劇院。但強調最終罪行的判定將由具管轄權法院負責。

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世界衛生組織廿四日表示，他們已核實在二月廿四日到三月廿一日之間，在烏克蘭發生了六十四起攻擊醫療照護設施事件，導致十五人死亡、卅七人受傷。

「三不」紅線 適用每個重要經濟體

拜登政府廿三日警告中國，不要利用制裁俄羅斯帶來的商業機會，不要幫助俄羅斯規避出口管制，也不要處理其被禁止的金融交易。白宮國安顧問蘇利文在與拜登一道飛往布魯塞爾參加北約緊急峰會時，在空軍一號專機上受訪時，劃下這三道「紅線」，他強調，這三個原則不是專門針對中國，也將適用於每個重要經濟體。他強調，七大工業國集團（G7）國家將很快宣布統一的回應，以確保俄羅斯無法在中國或任何其他國家的幫助下逃避制裁。

美國商務部部長雷蒙多則表示，若中國公司向俄羅斯出口採用美國技術製造的半導體，美國「絕對」會實施出口管制，此舉可能從「基本上封鎖中企」。雷蒙多強調，任何違反美國制裁措施的企業，無論在哪個國家都將受到懲罰。她表示，所有中國半導體公司都依賴美國軟體生產晶片，因此必將受到牽制。

俄提案解決烏人道問題 僅中贊成

聯合國安理會美東時間廿三日就俄羅斯提出的烏克蘭人道問題決議草案投票，結果俄中兩票贊成、十三票棄權，決議未能通過。西方國家抨擊，俄國若真關心烏國人道問題，就應該立刻停戰，而非心口不一。本月二日，聯合國大會壓倒性通過譴責俄國，要求無條件撤軍，當時中國選擇棄權。聯合國大會預定廿四日就要求俄國立即停止戰爭的新決議案進行表決。

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