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    北約、G7、歐盟峰會 同挺烏克蘭// 美凍結俄400多個人、實體資產

    北約、G7和歐盟廿四日在比利時布魯塞爾分別召開峰會，烏克蘭總統澤倫斯基向北約峰會視訊演說，籲請北約以「無限制的」軍事援助，「拯救」烏國人民。（路透）

    北約、G7和歐盟廿四日在比利時布魯塞爾分別召開峰會，烏克蘭總統澤倫斯基向北約峰會視訊演說，籲請北約以「無限制的」軍事援助，「拯救」烏國人民。（路透）

    2022/03/25 05:30

    〔編譯管淑平、楊芙宜／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）、七大工業國集團（G7）和歐盟廿四日在比利時布魯塞爾分別召開峰會，這三場峰會攸關西方國家對俄羅斯侵略烏克蘭的下一階段反應，美國總統拜登親自與會展現美歐團結，矢言要讓俄羅斯總統普廷付出「毀滅性」代價。烏克蘭總統澤倫斯基向北約峰會發表視訊演說，籲請北約以「無限制的」軍事援助，「拯救」烏國人民，讓烏軍部隊轉守為攻。

    拜登：要讓普廷付出毀滅性代價

    與此同時，美國廿四日也宣布最新一波對俄制裁，對象包括俄國下議院「國家杜馬」三二八名議員、四十八家國防企業、最大銀行俄羅斯儲蓄銀行總裁葛雷夫（German Gref）等寡頭，共四百多名個人與實體，將凍結其美國資產。拜登推文強調，這是做為「對普廷選擇在烏克蘭戰爭的回應」。白宮也宣布，將接收十萬名烏克蘭難民，並追加十億美元人道援助金，協助受戰亂影響的民眾。

    英國也宣布對俄國及其盟友白俄羅斯擴大制裁，共有五十九個俄國實體、六個白俄實體及多名政商菁英，包括國營航運公司「索夫科姆弗洛特」（Sovcomflot）、傭兵組織「瓦格那集團」（Wagner Group），以及全球最大鑽石生產商「埃羅莎」（Alrosa）等。俄國外長拉夫羅夫的繼女柯瓦勒娃（Polina Kovaleva）也被列入制裁清單。瑞士政府也宣布凍結境內價值約五十七．五億瑞郎（約一七八三億台幣）的俄國資產，未來還可能配合歐盟扣押更多俄國資產。

    北約峰會共同聲明譴責俄羅斯侵略和白俄羅斯同謀，指這場戰爭是從根本挑戰為歐陸帶來安全的價值觀和規範，呼籲所有國家，「包括中國」，遵守包括聯合國憲章的主權和領土完整原則，避免以任何方式支持俄羅斯的戰爭；「我們對中國官員最近的公開談話感到憂慮」，呼籲中國停止強化克里姆林宮的不實論述。

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