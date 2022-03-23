談判如涉領土 澤倫斯基:交付公投

烏克蘭總統澤倫斯基21日透過視訊向義大利國會發表演說。（美聯社）

2022/03/23 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基廿一日透過烏克蘭公共廣播公司「Suspilne」，再度提出願意跟俄羅斯總統普廷直接和平對話，同時首度傳達他對兩國和平談判的立場：所有涉及「歷史性」變化的協議、妥協等，都須交由烏克蘭人民透過公民投票決定。對此，克里姆林宮僅回應，希望進行更實質的談判。

俄希望進行更實質談判

對於澤倫斯基的提議，克里姆林宮發言人佩斯科夫廿二日說，談判目前有些進展，「但我們希望內容更積極、更實質」。他說，烏克蘭人都知道俄羅斯的立場，早在很多天前我們就遞交出要求，「我們希望有更實質、更迅速的回答」。

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稍早，澤倫斯基強調，願意與普廷展開「任何形式」的直接對話，「如果我有這個機會而且俄國也想，我們將攤開所有問題」。他說，「我們會解決所有問題嗎？不會，但會有機會，至少我們可以停止戰爭」。澤倫斯基說，他甚至願意討論俄國佔領的克里米亞，以及分裂的烏東頓巴斯的盧甘斯克與頓內茨克的主權問題，雖然他始終相信這三個地方應該回歸烏克蘭。

澤倫斯基也重申，烏國「已瞭解」進不了北大西洋公約組織，因北約成員國「怕俄國」，但部分北約國家願意提供「其他安全保證」取而代之，烏國視之為「正常妥協」。但烏國不甘接受俄國最後通牒，不會「拱手交出」首都基輔、烏國第二大城哈爾科夫和圍困中的南部港市馬立波。

澳洲國立大學的烏克蘭專家麥卡克（Sonia Mycak）指出，澤倫斯基的公投建議，恐怕會否決任何要求基輔割讓領土的協議。她引用兩份烏國最近的民調指出，大多數的民眾，約莫八十％的烏國人，都說他們不想放棄這些領土，「烏克蘭人認為自己受到生存威脅，這不僅是失去領土的問題，而是他們得活得像個俄羅斯人，那會嚴重的俄羅斯化，會遭專制控制」。

義總理挺烏加入歐盟

澤倫斯基廿二日透過視訊對義大利國會發表演說，呼籲義國對俄進行全面性經濟制裁，以利戰爭儘速終結；他也呼籲義國不要讓自己成為俄國寡頭富豪與精英的樂園。義國總理德拉吉隨後以歐洲聯盟第三大經濟體領袖身分，譴責「擴張主義者」俄國的「目的」與「傲慢」；並公開力挺烏國加入歐盟，讚揚「烏國今天不只是自衛，它保衛我們的和平、我們的自由、我們的安全，它捍衛我們戰爭以來，悉心基於規則和權利建立的多邊秩序」。

烏克蘭第二大城哈爾科夫可見一輛被擊毀的BTR裝甲運兵車殘骸。（歐新社）

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