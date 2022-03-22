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    機上132人 中國東航客機墜廣西

    中國東航一架737-800客機昨墜毀廣西山區；圖為同型客機（法新社檔案照）。

    中國東航一架737-800客機昨墜毀廣西山區；圖為同型客機（法新社檔案照）。

    2022/03/22 05:30

    蔡總統關懷盼搜救順利 習近平下令徹查

    〔編譯孫宇青、記者蘇永耀、陳鈺馥／綜合報導〕中國東方航空公司一架波音737-800NG型客機，廿一日下午從雲南省昆明市飛往廣東省廣州市途中，在廣西壯族自治區梧州市藤縣上空失聯，三分鐘內驟降約八千公尺墜毀山林，機上九名機組員和一二三名乘客生死未卜，可能是中國廿一世紀以來最大空難，國家主席習近平表示震驚，下令查明事故原因、清查民航隱患。

    陸委會：已促中方速查明是否有台客

    我總統府發言人張惇涵也轉達蔡英文總統的關懷及慰問，除了向不幸罹難的旅客及家屬表達哀悼，也期盼搜救工作順利進行。陸委會則表示，我方已籲請中方儘速協助查明是否有台灣乘客；若有需要，我方願提供必要協助。

    三分鐘內驟降八千公尺「垂直下墜」

    這架編號MU5735班機廿一日下午一時卅分從昆明長水機場起飛，預計當日下午三時許抵達廣州白雲機場，但飛航資訊網站「flightradar24」數據顯示，該機原本飛行高度約八八六九公尺，二時十九分飛經廣西梧州上空時，突然以每小時八四五公里的速度急降，在三分鐘內「垂直下墜」至九八二公尺，相差近八千公尺，接著便失聯。中國民航局隨後證實該機已墜毀。

    多名目擊者透露，墜機過程非常短暫，飛機「完全解體」，一度在事故山區引發熊熊烈火。也有民眾發現機翼等殘骸，樹上掛有支離破碎的衣物。美國投資銀行科溫公司航空航天分析師盧摩爾（Cai von Rumohr）研判，失事原因應是維護問題、機師失誤或有破壞情況，而非設計或製造缺陷。

    東航指出，事故班機於二○一五年六月交機，機齡不到七年，現已停飛旗下所有同型客機。

    中國東航一架737-800客機昨墜毀廣西山區，有監視器拍到該班機機頭朝下，垂直墜毀於山區樹林。（圖：取自網路）

    中國東航一架737-800客機昨墜毀廣西山區，有監視器拍到該班機機頭朝下，垂直墜毀於山區樹林。（圖：取自網路）

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