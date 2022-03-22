不甩俄下通牒 馬立波拒降

烏克蘭東南部城市北頓內茨克（Severodonetsk）一座糧倉，21日遭俄軍砲火摧毀，冒出熊熊大火。 （法新社）

2022/03/22 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕烏克蘭東南部濱亞速海的港市馬立波，已成為近來俄國侵烏戰爭的焦點，俄軍已和烏軍進入城鎮戰。紐約時報廿日引述守城的烏國武裝民兵團體「亞速營」報導，四艘俄國海軍艦艇從海上砲擊當地，尚難以評估平民傷亡人數，凸顯俄軍已對久攻不下的馬立波展開陸海空軍協同作戰的三維打擊。

俄方並對烏國政府與馬立波當局下最後通牒，要求當地軍民最遲在莫斯科時間廿一日凌晨五點（台灣時間同日上午十點）繳械投降，烏國副總理韋列舒克已予以嚴詞回絕。美國前中央情報局（CIA）局長裴卓斯廿日表示，烏俄戰爭已陷入一場「流血僵局」及消耗戰。

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烏國東南戰略要地 俄久攻不下

馬立波為烏國東南部戰略要地，由於俄軍已攻佔赫爾松及梅利托波爾等兩座分別濱黑海和亞速海的主要城市，因此只要攻下馬立波，即可將俄軍已掌控的烏東盧甘斯克、頓內茨克地區及克里米亞等「點」連成「線」，整個亞速海將形同俄國「內海」，屆時烏國濱黑海重要港市尼古拉耶夫和敖德薩，恐將淪為烏國海岸線上的孤城。

烏國國防部長列茲尼科夫透過社群媒體發文，向奮戰不懈的馬立波軍民致敬，「馬立波救了基輔、第聶伯羅與敖德薩」。他還指稱，俄軍部隊在烏國其他地方的推進亦受阻，因此俄國總統普廷才「拚命地企圖將白俄羅斯軍隊推進烏國的地獄戰場」。華爾街日報引述美國官員報導，有跡象顯示克里姆林宮正轉向「Ｂ計畫」，以確保獲取關鍵領土目標，同時爭取籌碼迫使烏國政府接受在俄國和西方之間保持中立。

英國國防部最新情報顯示，俄軍接下來幾週很可能仍將以基輔為其頭號目標。烏俄兩軍仍在基輔北部激戰，大批俄軍距離市中心仍超過廿五公里。另在也遭俄軍包圍而殘破不堪的烏國東北部城市蘇米（Sumy），一家化學工廠在俄軍砲擊下發生氨氣外洩事故，方圓約二．五公里內盡遭污染。俄軍廿一日也首度對烏克蘭黑海港市敖德薩（Odessa）發動攻擊。

俄軍21日轟炸烏克蘭首都基輔市區一家購物中心，已知造成至少8人喪生，現場面目全非，可見爆炸威力之大。（路透）

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