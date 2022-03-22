援烏抗俄 拜登將訪歐、波蘭

美國總統拜登25日將前往華沙會晤波蘭總統。（彭博）

2022/03/22 05:30

歐盟外長會議力倡對俄祭石油禁運

〔編譯魏國金／綜合報導〕繼美國和英國禁止進口俄羅斯石油後，包括立陶宛、愛爾蘭等歐盟成員國廿一日在外交部長會議上，力倡鎖定俄國獲利豐厚的能源產業，加大制裁力度，實施石油禁運。為了迫使俄國從烏克蘭撤軍，過去三週歐盟已對莫斯科發動四輪制裁，包括凍結俄國中央銀行以及六八五名俄羅斯與白俄羅斯個人資產，但克里姆林宮仍不為所動，而烏克蘭的人道危機使歐洲領袖面臨施加更嚴厲制裁的壓力。

烏國人道危機 促使加重制裁

愛爾蘭外長柯伏尼（Simon Coveney）廿一日表示，「看看現在烏克蘭被摧毀的程度，不再有理由主張不應針對能源部門，特別是原油與煤行動」。立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）指出，「我們一定要談論原油，因為這是俄國預算最大財源，我們不能厭煩於施加制裁、對烏克蘭人提供援助」。 他警告，西方的聲譽岌岌可危。

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不過，第五輪制裁將有更多實體與個人列入歐盟黑名單，但鎖定俄羅斯能源實施制裁，將是經濟上最艱難的抉擇。歐盟四成天然氣需求依賴俄羅斯供應，其中最大經濟體德國有五十％天然氣與煤、三分之一原油依賴俄國。因此，歐盟至今未能加入美國與英國的禁運行列。德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）出席會議前僅表示，德國將努力逐步消除對俄國石油和天然氣的依賴，並將以各種方式孤立莫斯科當局。

降低依賴俄 德找卡達供氣

德國廿日宣布，與卡達達成一項天然氣供應長期協議，德國將快速審查兩座天然氣接收站的興建，同時與阿拉伯聯合大公國、挪威合作建造氫能供應鏈，以降低對俄國能源的依賴。

俄國副總理諾瓦克（Alexander Novak）廿一日表示，現階段歐洲不可能拒絕俄國碳氫化合物，若俄國能源遭抵制，國際油價恐飆至每桶三百美元。布蘭特原油二十一日盤中上漲五．一九％報每桶一一三．五三美元，西德州上漲四．七九％報一一○美元。

北約、歐盟、G7將舉行峰會

與此同時，美國總統拜登本週將前往歐洲出席一連串領袖高峰會，以期升高對俄羅斯的壓力。拜登廿四日將在布魯塞爾與北大西洋公約組織（NATO）三十個成員國、歐盟以及包括日本在內的七大工業國集團（G7）舉行峰會，以尋求更強硬回應莫斯科。翌日他將訪問波蘭，與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）舉行雙邊會談。自上月廿四日俄國入侵烏克蘭以來，已近三四○萬人逃離烏國，成為二次世界大戰以來發展最快速的難民危機，其中兩百萬人湧入波蘭。

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