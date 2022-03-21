俄軍持續在烏克蘭境內推進，馬立波更已被圍困多日。圖為親俄民兵裝甲車十九日行駛在馬立波街頭。（路透）

2022/03/21 05:30

傳普廷令準備核戰撤離演習

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯持續增兵圍攻烏克蘭南部戰略港市馬立波，並深入市中心展開城鎮戰。猛烈砲火使當地一座歐洲數一數二的大型煉鋼廠嚴重受損。俄軍並轟炸當地一棟收容約四百人的藝術學校大樓，傷亡人數不明。另根據該市市議會指出，當地有數千人遭俄軍強行帶往俄國。英國國防部指出，俄軍過去一週的「進展有限」，而且仍未能在烏國取得制空權。

歐最大的煉鋼廠遭砲擊

烏國國會議員瓦西蓮科（Lesia Vasylenko）推文寫道，馬立波的「阿佐夫斯塔爾」（Azovstal）煉鋼廠嚴重受損，對烏國造成巨大經濟損失。俄軍十八日清晨發射火箭攻擊烏南造船重鎮尼古拉耶夫一座軍營。法新社報導，至少已尋獲五十具遺體。紐約時報則報導，死者多達四十人，係烏俄開戰以來，烏軍死亡人數最多的單一攻擊之一。尼古拉耶夫為烏國黑海戰略港市敖德薩的重要屏障。

請繼續往下閱讀...

莫斯科視馬立波為其戰略目標之一，控制該市將可打通其二○一四年早已兼併的克里米亞通往當地之陸路走廊。馬立波市議會說，俄軍不顧數千名居民的意願，先將他們帶到幾處集中營，檢查手機和證件後，再強行遷往幾個「遙遠的俄國城市」。烏國總統澤倫斯基痛批，俄國圍困馬立波係 「今後幾世紀，世人都會記得的恐怖罪行」。

數千烏國人被擄去俄國

俄軍廿日再次發射高超音速飛彈攻擊烏國境內目標，摧毀烏南一個燃料儲存設施，並從黑海和裡海的軍艦發射「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈，攻擊烏國軍事基礎設施。多個消息人士對美國有線電視新聞網（CNN）說，俄方很可能欲藉此測試高超音速武器，並對西方國家炫耀其能力。烏西伏林（Volyn）州遭攻擊，尚不清楚是來自俄軍或白俄羅斯。白俄迄今仍未公開承諾出兵支援俄軍。

英國「每日郵報」報導，一名前克里姆林宮情報人士十九日在其社群媒體Telegram頻道General SVR指稱，俄國總統普廷對俄軍入侵進度停滯感到「沮喪」，下令俄國高官準備進行「核戰撤離演習」，接獲指示的官員均非常震驚與擔憂。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法