瑞士總統挺烏︰願為捍衛自由付出代價

瑞士總統凱西斯強調，瑞士準備為捍衛自由和民主付出代價。（法新社）

2022/03/21 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭引發全球各國譴責，並發動空前的嚴厲制裁行動，連永久中立國瑞士都跟進。瑞士總統凱西斯（Ignazio Cassis）強調，俄國入侵烏克蘭是「毀滅性的瘋狂」（devastating madness）導致，瑞士準備為捍衛自由和民主付出代價。

俄羅斯入侵烏克蘭後，歐盟隨即對其實施制裁，瑞士也宣布跟進，凍結制裁清單上的個人與企業資產，並對所有俄國航班關閉領空。凱西斯十九日投書瑞士「時代報」（Le Temps），強調對俄實施制裁，並不影響瑞士的中立立場，「中立不代表漠不關心」，瑞士不會在「民主與野蠻的對抗」中袖手旁觀。

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凱西斯指出，雖然瑞士不存在經濟危機或衰退問題，但烏克蘭戰爭勢必對瑞士經濟造成影響，例如通貨膨脹和能源價格高漲，出口也會受到影響，但瑞士必須勇敢捍衛自由和民主，「這是有代價的，瑞士準備承擔這個代價」。

澤倫斯基點名雀巢退出俄羅斯

烏克蘭總統澤倫斯基十九日向瑞士發表演說，包括凱西斯在內、數以千計的瑞士民眾，聚集在伯恩的聯邦議會外聆聽。澤倫斯基點名總部設在瑞士、以「優質食品、美好生活」（good food, good life）為口號的跨國企業「雀巢」（Nestle），指控該公司在烏克蘭城市被毀、孩童垂死、南部港市馬立波民眾在轟炸中沒水沒電沒食物之際，仍在俄國做生意，更令人痛心的是，戰爭幕後主使者的錢藏在瑞士，他敦促瑞士協助凍結這些人的資金，並剝奪其特權。

此外，英國首相強森（Boris Johnson）廿日呼籲中國加入西方國家的行列，同聲譴責俄羅斯。強森表示，俄軍暴行隨時間推進而增加，不論是主動或被動縱容俄國侵略，尚未出聲譴責俄國總統普廷的國家現在面臨「極大兩難」，「我想你會開始看到北京方面有點改變主意」。烏克蘭總統府顧問波多利雅科十九日也推文呼籲中國「做出正確決定」，支持「文明國家聯盟」，譴責俄國野蠻行徑。

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