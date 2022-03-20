為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    普廷愛國大造勢 掩飾俄軍頹勢

    俄國宣稱18日動用高超音速飛彈，摧毀烏國西部一處地下軍火庫。圖為2018年5月間，俄軍米格31高超音速攔截機攜帶「匕首」高超音速飛彈公開亮相。（法新社檔案照）

    俄國宣稱18日動用高超音速飛彈，摧毀烏國西部一處地下軍火庫。圖為2018年5月間，俄軍米格31高超音速攔截機攜帶「匕首」高超音速飛彈公開亮相。（法新社檔案照）

    2022/03/20 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏俄戰火未歇，俄羅斯總統普廷十八日卻在莫斯科出席一場大型集會，盛讚俄軍團結保衛人民，以及出兵旨在打擊新納粹，似在刻意塑造「愛國」表象，掩飾俄軍頹勢。烏克蘭總統澤倫斯基則再次呼籲雙方對話，否則俄國的損失需數代才能恢復。與此同時，俄軍首度動用高超音速飛彈，並已攻入烏南戰略港市馬立波市中心，使烏軍喪失進出亞速海通道。

    動員20萬人慶祝併吞克島

    普廷十八日在慶祝併吞克里米亞半島八週年的體育場集會中現身，他表示，當年克里米亞力抗新納粹份子，而烏東頓巴斯地區也同樣以游擊戰對付新納粹，當地人民遭烏軍攻擊、轟炸，「這是種族滅絕」，因此俄國發起軍事行動，拯救人民逃離苦難。他還引用《聖經》盛讚俄軍，指「至高無上的愛莫過於為友人獻出靈魂」，「我們已經很久沒有這麼團結！」莫斯科警方聲稱，現場聚集超過廿萬人，民眾高舉寫有「世界無納粹」、「力挺俄羅斯」等大旗，還播放愛國歌曲。

    澤倫斯基：該來會面了

    與此同時，澤倫斯基發布談話，指控俄方阻擋外援進入被圍困的中部和東南部城市，圖謀製造「人道災難」迫使烏方配合，「這是蓄意伎倆，這是戰爭罪」。他重申，烏國已提出維持和平的解決方案，呼籲普廷與他進行有意義、真誠的和談，「是時候來會面、對話了，…否則俄國承受的損失要花上好幾代才能復原。」雖然俄方持續釋放出兩國談判接近達成共識的訊息，但遭烏國否認，強調立場沒變。

    俄稱已進攻馬立波控制

    俄國國防部十八日聲稱，在近兩週轟炸後，俄軍及烏東「頓內茨克人民共和國」的親俄份子加強控制馬立波市周圍地區，並進攻市內，同時控制此一亞速海主要港口。馬立波市長證實，市中心爆發槍戰。烏國國防部也表示，暫時無法進出亞速海，當地約四十萬人受困。

    俄軍被指出3大失誤 攻勢停滯

    另外，美國防部官員指出，俄軍對基輔的攻擊仍停滯，停留在以東卅公里處。東北部第二大城哈爾科夫、切爾尼戈夫等，也同樣在烏軍抵抗下沒有進展。美國防部長奧斯汀十九日指出，俄侵略行動出現三大失誤，包括後勤不繼、未善加利用戰術情報，與未整合陸空戰力。

    首度動用到高超音速飛彈

    俄國防部表示，十八日首次在烏國使用「匕首」（Kinzhal）高超音速飛彈，擊毀伊凡諾—法蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk）地區傑利亞京市（Deliatyn）一個存放飛彈和機載彈藥的大型地下軍火庫，為首度將這款新武器用於實戰。

    俄國總統普廷18日出席「愛國」集會，慶祝併吞克里米亞半島8週年，並對觀眾宣稱在烏戰事將獲勝。（法新社）

    俄國總統普廷18日出席「愛國」集會，慶祝併吞克里米亞半島8週年，並對觀眾宣稱在烏戰事將獲勝。（法新社）

    烏南城市尼古拉耶夫北方的一處烏國軍營，十八日遭到多枚俄軍火箭攻擊，營區徹底毀滅，目前已挖出五十具屍體，估計營區內兩百多名軍人恐有百人遇害。（法新社）

    烏南城市尼古拉耶夫北方的一處烏國軍營，十八日遭到多枚俄軍火箭攻擊，營區徹底毀滅，目前已挖出五十具屍體，估計營區內兩百多名軍人恐有百人遇害。（法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播