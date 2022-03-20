普廷愛國大造勢 掩飾俄軍頹勢

俄國宣稱18日動用高超音速飛彈，摧毀烏國西部一處地下軍火庫。圖為2018年5月間，俄軍米格31高超音速攔截機攜帶「匕首」高超音速飛彈公開亮相。（法新社檔案照）

2022/03/20 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏俄戰火未歇，俄羅斯總統普廷十八日卻在莫斯科出席一場大型集會，盛讚俄軍團結保衛人民，以及出兵旨在打擊新納粹，似在刻意塑造「愛國」表象，掩飾俄軍頹勢。烏克蘭總統澤倫斯基則再次呼籲雙方對話，否則俄國的損失需數代才能恢復。與此同時，俄軍首度動用高超音速飛彈，並已攻入烏南戰略港市馬立波市中心，使烏軍喪失進出亞速海通道。

動員20萬人慶祝併吞克島

普廷十八日在慶祝併吞克里米亞半島八週年的體育場集會中現身，他表示，當年克里米亞力抗新納粹份子，而烏東頓巴斯地區也同樣以游擊戰對付新納粹，當地人民遭烏軍攻擊、轟炸，「這是種族滅絕」，因此俄國發起軍事行動，拯救人民逃離苦難。他還引用《聖經》盛讚俄軍，指「至高無上的愛莫過於為友人獻出靈魂」，「我們已經很久沒有這麼團結！」莫斯科警方聲稱，現場聚集超過廿萬人，民眾高舉寫有「世界無納粹」、「力挺俄羅斯」等大旗，還播放愛國歌曲。

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澤倫斯基：該來會面了

與此同時，澤倫斯基發布談話，指控俄方阻擋外援進入被圍困的中部和東南部城市，圖謀製造「人道災難」迫使烏方配合，「這是蓄意伎倆，這是戰爭罪」。他重申，烏國已提出維持和平的解決方案，呼籲普廷與他進行有意義、真誠的和談，「是時候來會面、對話了，…否則俄國承受的損失要花上好幾代才能復原。」雖然俄方持續釋放出兩國談判接近達成共識的訊息，但遭烏國否認，強調立場沒變。

俄稱已進攻馬立波控制

俄國國防部十八日聲稱，在近兩週轟炸後，俄軍及烏東「頓內茨克人民共和國」的親俄份子加強控制馬立波市周圍地區，並進攻市內，同時控制此一亞速海主要港口。馬立波市長證實，市中心爆發槍戰。烏國國防部也表示，暫時無法進出亞速海，當地約四十萬人受困。

俄軍被指出3大失誤 攻勢停滯

另外，美國防部官員指出，俄軍對基輔的攻擊仍停滯，停留在以東卅公里處。東北部第二大城哈爾科夫、切爾尼戈夫等，也同樣在烏軍抵抗下沒有進展。美國防部長奧斯汀十九日指出，俄侵略行動出現三大失誤，包括後勤不繼、未善加利用戰術情報，與未整合陸空戰力。

首度動用到高超音速飛彈

俄國防部表示，十八日首次在烏國使用「匕首」（Kinzhal）高超音速飛彈，擊毀伊凡諾—法蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk）地區傑利亞京市（Deliatyn）一個存放飛彈和機載彈藥的大型地下軍火庫，為首度將這款新武器用於實戰。

俄國總統普廷18日出席「愛國」集會，慶祝併吞克里米亞半島8週年，並對觀眾宣稱在烏戰事將獲勝。（法新社）

烏南城市尼古拉耶夫北方的一處烏國軍營，十八日遭到多枚俄軍火箭攻擊，營區徹底毀滅，目前已挖出五十具屍體，估計營區內兩百多名軍人恐有百人遇害。（法新社）

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