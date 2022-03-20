拜習隔空對話 對俄歧見未減

中國官媒新華社公佈美國總統拜登（左）和中國國家主席習近平（右）十八日視訊會談畫面。（美聯社）

2022/03/20 05:30

白宮暗示援俄將祭二級制裁

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統拜登十八日警告中國國家主席習近平，若北京在俄羅斯侵略烏克蘭行動上，給予俄方實質協助，中國和中國與美國的關係都將承受「後果」，白宮暗示若中國援俄，將遭到二級制裁。

點名中國散播俄不實資訊

拜登在十八日與習近平將近兩小時的視訊會談中，概要說明了美國和盟邦對俄羅斯侵略烏克蘭的團結一致回應，以及對俄祭出的經濟制裁，白宮發言人莎琪和政府高層官員說，拜登藉此暗示中國要冒的風險，「拜登總統表明，中國（對俄羅斯）提供物質協助的後果和影響，不只在中國與美國關係，也是更廣泛的全球層面」。拜登也提到中國政府散播俄羅斯宣稱美國支持在烏國進行生化武器研究的不實資訊，並對此表達關切。

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這名在會後向媒體進行背景說明的官員說，拜登沒對習提出具體要求，而是提出對烏國局勢的評估，以及「特定行動會有的影響」，坦率地告訴習近平，「找出外交解決這場危機所需要的」。官員拒絕說明拜登是否明確提到中國會有什麼後果，以及習近平有何回應，表示「這是我們會觀察、世界也在看的」；莎琪說，美國有「一系列工具」可用，「中國得自己做決定要站在哪一方」。

習批美制裁俄 全球受罪

華盛頓郵報指出，鮮少跡象顯示，習近平接受拜登的呼籲，不對俄國提供援助。金融時報也認為，這場對話未能化解雙方在烏克蘭戰爭的歧見。美國印太事務專員索博利克（Michael Sobolik）向美國之音說，就算習近平做出保證，也不用太期待，「我更關心他們的行為和行動，因為他們先前已被證明在撒謊」。

習近平拒譴責也未承認侵略

從中國官方十八日發布的會談聲明來看，習近平仍拒絕譴責、也未承認俄羅斯侵略，大多試圖呈現中國是和平締造者的角色。習近平還批評美方為首對俄國的制裁，「實施全方位、無差別制裁，受罪的還是老百姓」，若進一步升級，將嚴重衝擊全球經貿、金融、能源、糧食、產業供應鏈，使本已困難的世界經濟雪上加霜。澳洲前總理陸克文指出，這顯示北京擔心遭到二級制裁。

美前助卿：中經濟已在掙扎

若拜登決定為中國援俄侵烏制裁北京，在地緣政治和經濟影響上，都會是重大一步。美國前助理國務卿羅素說，白宮「非常明白」制裁中國可能對全球經濟帶來的風險，「他們也同樣知道，在中國經濟已在苦苦掙扎之際，制裁所代表的影響力」，警告可能會受到制裁，意在嚇阻，「有點像沒有人會想動用的核武」；但是，「若中國直接且（實質地）援助俄羅斯這場戰爭，將無法躲在擾亂供應鏈這個幽靈背後，躲過制裁。」

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