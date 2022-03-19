中暗助俄躲制裁 美議員提案開鍘

烏克蘭首都基輔一棟住宅大樓18日遭俄軍砲擊，造成部分建築倒塌。一名遭波及的婦女接受簡單包紮治療。（法新社）

2022/03/19 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國會眾議院十七日以壓倒性票數表決通過終止俄羅斯與白俄羅斯的貿易最惠國待遇，被視為藉此向中國傳達美國支持台灣的強烈訊息；同日，參議院共和黨人提案主張制裁協助俄羅斯規避國際金融制裁的國家或實體，明顯劍指中國。

眾院通過終止雙俄貿易最惠國待遇

眾院以四二四票對八票通過撤銷雙俄的最惠國待遇（美稱「永久正常貿易關係」），預料參院很快也會表決通過該法案。美國稍早已宣布禁止進口多項俄國商品，如今眾院的表決通過將為拜登總統對更多俄國商品課徵更高關稅鋪路，進一步削弱俄羅斯經濟以制裁俄軍入侵烏克蘭。

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國際貿易法律師、美國喬治城大學兼任教授布萊特比爾指出，美國撤銷俄羅斯貿易地位也是在向中國傳遞強烈訊息，讓中方知道不容對台的敵對行動。

在此同時，為避免第三方協助俄羅斯規避經濟制裁，美國國會推動所謂次級制裁的情緒逐漸高漲；以友台參議員魯比歐為首的數名共和黨人提出「擊垮俄羅斯瘋狂好戰行為及中國參與普廷陰謀法」，專門針對以環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統的任何替代管道、與俄國實體交易的中國金融機構；民主黨參議員范霍倫則說，已與拜登政府討論次級制裁議題，美國實施這類措施應與歐洲盟邦協調。

俄羅斯因入侵烏克蘭已被踢出SWIFT。魯比歐等人所提的法案特別指出，將制裁使用中國人民幣跨境支付系統（CIPS）以及俄羅斯版金融訊息傳輸系統（SPFS）等替代系統的中國金融機構，具體制裁措施包括凍結或終止與中國金融機構有關的任何美國帳戶，或阻止這些機構動用在美資產。魯比歐說，不能任由中國成為尋求避免國際制裁的俄羅斯企業的避風港，該法能強力遏阻中俄關係深化，以及防止中國破壞國際社會對俄羅斯總統普廷的懲罰。

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