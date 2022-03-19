和平協議換普廷顏面 需各退一步

波蘭波茲南一棟建物掛上一幅諷刺性布幔，將俄國總統普廷與前納粹獨裁領袖希特勒的臉部合成，斥責普廷對烏克蘭發起軍事侵略。（路透）

2022/03/19 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕針對俄羅斯總統普廷向烏克蘭釋放出的最新停火條件，華盛頓郵報分析兩國對各項條件的考量後，指雙方各自妥協一步以達成協議，並非完全不可能。

華郵指出，對俄國來說，烏國保持中立是最重要的訴求，因為這場戰爭源自烏國希望加入北約和歐盟，但俄國無法接受家門口就是一個西方民主國，這可能影響普廷的獨裁權力。對烏國而言，保持中立的先決條件是保有自己的軍隊，且西方國家承諾在其受威脅時相助。華郵認為，俄方比較能接受的方式是，限制烏國在境內保有的武器種類。

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俄羅斯研究學者貝爾（Arvid Bell）和沃夫（Dana Wolf）指出，俄國可能要求烏國在協議中寫明正式放棄加入北約，甚至可能要求烏國修憲載明。兩人也認為，烏國可能必須承認克里米亞半島屬於俄國，以及盧甘斯克、頓內茨克等兩個地區獨立。儘管烏方先前表明反對，但部分觀察家認為，只要可以換取俄軍全面撤退，包括「維和部隊」從烏東頓巴斯撤出，以及國際安全保證，烏方可能在這方面達成某種協議。

雖然烏國人民將非常難以接受放棄既有主權，但澤倫斯基已被視為「國家英雄」，具備說服人民讓步的道德高度。再者，若俄方願意承認烏國的存在，並允許西方賦予烏國安全保證，澤倫斯基等於為國家的未來爭取到另一層保障。華府智庫「大西洋理事會」歐洲中心主任哈達德指出，烏方也可提出不加入北約，但加入歐盟為條件，如同奧地利和瑞典。他認為，俄方在戰爭前或許不會接受，但現在情況不同了。

達成停火協議 可包裝成俄軍大勝

前北約副秘書長高特莫勒指出，普廷原先打著推翻納粹政權的旗幟出兵，但近日來明顯節制相關說法，「克里姆林宮沒有承認，但他們已開始調整某些要求。」英國廣播公司（BBC）則指出，普廷提及的對烏要求，在某些人看來並不嚴苛，但以普廷對國內的嚴格控制，一旦達成停火協議，就可包裝成俄軍大勝，保住自身顏面。不過，即使雙方同意停火，草擬停火協議的細節可能需要很長的時間。

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