普廷2停戰條件 要與澤倫斯基談

烏克蘭總統澤倫斯基十七日探望隨家人坐車逃難卻遭俄軍砲火襲擊的烏克蘭少女弗拉先科（Katya Vlasenko），正在首都基輔住院治療的她當面告訴澤倫斯基，他在「TikTok」擁有高知名度，大家都支持他。（法新社）

2022/03/19 05:30

要求烏中立不加入北約 放棄烏東、克里米亞

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯對烏克蘭用兵將近一個月後，俄總統普廷十七日與土耳其總統艾多根通電話時，首度親口表示願與烏國總統澤倫斯基面對面談判，並提出兩大停火條件，一是烏國保持中立、不加入北約組織（NATO），二是烏國放棄東部頓巴斯與克里米亞半島的主權。外界普遍認為，前者有希望達成共識，後者則較為棘手。

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普廷反控烏國阻撓和談

普廷十八日也與德國總理蕭茲通電話，指控基輔當局試圖阻撓和談，並提出愈來愈多不切實際要求，但談判仍在進行，俄方仍準備好繼續尋求解決方案。

烏俄開戰以來，土耳其總統艾多根多次表明願當「和事老」，終於促使普廷十七日親自致電，花了半小時商討烏俄情勢。陪同討論的土國總統首席顧問卡林（Ibrahim Kalin）向英國廣播公司（BBC）表示，普廷對停火開出兩大類條件，第一類包括烏國保持中立、不加入北約，並裁減軍備、確保不對俄構成威脅，同時保留境內俄語的地位，以及「去納粹化」。

要烏放棄主權 恐難達成

至於第二類要求，普廷認為必須由他和澤倫斯基面對面協商。卡林並未詳述細節，僅表示與烏東頓巴斯的盧甘斯克、頓內茨克地區，以及克里米亞半島的地位有關。BBC推測，普廷可能要求烏方放棄烏東兩個地區，並正式承認二○一四年遭俄國武力併吞的克里米亞歸屬俄國。此外，卡林也指出，普廷並不像外傳身心狀況不佳，反而言談和思慮都很清晰。

BBC認為，第一類要求應不難達成，因為澤倫斯基已表示不再指望加入北約。至於要求烏國「去納粹化」，對澤倫斯基可能構成冒犯，因為他本身是猶太裔，也有親人死於納粹大屠殺。不過，卡林表示，只要澤倫斯基公開譴責新納粹主義，並遏阻相關犯罪，就不難安撫俄方。相較之下，烏方將難以接受形同放棄主權的第二類要求。

烏提議7國擔保和平協議

與此同時，土耳其外長卡夫索格魯繼十六日赴莫斯科會見俄國外長拉夫羅夫後，十七日再赴烏國西部利維夫與烏國外長庫列巴會面。烏方向土方提議，由聯合國安理會五大常任理事國及德國、土耳其，作為烏俄和平協議的擔保國，並由這些國家與烏國訂立「集體安全保證」。俄方則向土方表示，俄方希望烏方宣布中立，承諾不允許外國駐軍，惟仍可保有本國軍隊。

卡夫索格魯表示，在走訪兩國後，增加了他對雙方達成停火的希望。此外，針對烏方的提議，他也認為俄方可能會接受。然而，歐美官員大表懷疑，直言若類似北約第五條「集體自衛權」的「集體安全保證」是俄方想要的結果，就難以理解俄方當初為何要出兵。他們也認為，這類保證確實有威懾力，這也說明俄國不敢染指波羅的海國家的原因。

俄國總統普廷十七日提出對烏停火的條件，包括烏克蘭保持中立，同時表明願意與烏國總統澤倫斯基面對面協商。（路透檔案照）

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