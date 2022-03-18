烏堅持領土完整 15條停火條件談不攏

俄羅斯外交部長拉夫羅夫16日接受俄媒採訪時表示，與烏克蘭的談判艱難，「但有達成妥協的希望」。（歐新社）

2022/03/18 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國金融時報十六日報導，烏克蘭與俄羅斯雙方談判有重大突破，已經達成十五點和平共識，包括基輔宣布中立、放棄加入北約並限制軍武，俄羅斯便停火撤軍，草案中還要求烏克蘭承認俄國併吞克里米亞和東部頓巴斯的獨立。對此，烏克蘭總統澤倫斯基重申了他的「紅線」，堅持烏克蘭的優先事項包括「恢復領土完整」，克里姆林宮發言人佩斯科夫隨後稱相關報導有誤，顯示俄烏雙方仍僵持不下，而停火談判仍將繼續。

俄須退回入侵前位置

此前，俄羅斯外長拉夫羅夫十五日表示，與烏克蘭的和平協議，有部分接近達成一致；澤倫斯基同日在臉書公布的最新演講影片也鬆口，稱與俄羅斯的和談聽起來開始顯得比較實際，但還需要時間才能達成突破。烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）強調，烏克蘭要求停火、俄國撤軍，以及得到數國的安全保障，他認為「這只能透過澤倫斯基與（俄國總統）普廷的直接對話對才能達成。」

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據金融時報報導，烏俄還在談判的「十五條原則」中，基本確定和談協議的停火範圍將會是：「俄軍全面撤退，退回二月廿四日入侵前位置。」烏克蘭則將依循瑞士與奧地利模式進入「永久中立國模式」，俄國也要求烏克蘭必須「正式割地」，公開放棄克里米亞與頓巴斯兩地的主權。

不過普廷的發言人佩斯科夫稱，相關報導有誤，但談判將在十七日繼續進行。他指責基輔拖延談判，稱烏克蘭政府「並不著急」。烏克蘭也駁斥此一報導，稱雙方仍存在重大問題。

澤倫斯基十六日在Telegram上分享的影片說：「談判仍在繼續。我在會談中的優先事項非常明確：結束戰爭、安全保障、主權、恢復領土完整、對我們國家的真正保障和保護。 」

澤倫斯基辦公室的一名官員告訴美聯社，雙方正在討論的主要議題是俄軍是否會在戰後留在烏東分離主義地區以及邊界將訂在哪裡。這位不願透露姓名的官員強調，烏克蘭堅持讓一個或多個西方核子大國參與談判，並堅持要有一份具法律約束力的文件，為烏克蘭提供安全保障。這位官員說，作為交換，烏克蘭準備討論中立地位。

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