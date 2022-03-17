西方記者前線捐軀 中國記者瞎挺俄

中國鳳凰衛視記者盧宇光被烏克蘭民眾和當地情報機構懷疑是間諜。（取自網路）

2022/03/17 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭滿三週，繼美國知名記者芮諾（Brent Renaud）十三日於烏國首都基輔附近的伊爾平市遭射殺，美國福斯新聞頻道十五日證實旗下戰地攝影記者札克塞夫斯基（Pierre Zakrzewski）及製片人庫希諾娃（Oleksandra Kuvshynova）十四日也在首都附近的戈連卡村斷魂。與此同時，中國亦派記者深入前線和俄軍同一陣線，成為唯一一位伴隨俄軍採訪的外國記者。

福斯新聞頻道十五日證實，烏克蘭籍庫希諾娃和擁有法國、愛爾蘭籍的札克塞夫斯基所乘車輛十四日遭俄軍砲火擊中。同行的特派記者霍爾（Benjamin Hall）也受傷但倖存，目前在烏國住院治療中。

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享年五十五歲的札克塞夫斯基原駐英國首都倫敦，足跡遍佈伊拉克、敘利亞等戰亂國度，在阿富汗與福斯合作的自由工作者及眷屬，於美軍去年八月從阿富汗撤軍後得以全身而退，即是他發揮「關鍵角色」，福斯去年十二月特別頒發「無名英雄」獎。他上月調至烏國工作後，上週也幫了一名遭轟炸洗禮的新生兒找到棲身之所。庫希諾娃則得年廿四歲。

中國記者採訪一面倒 充斥俄國假資訊

至於引發烏國眾怒的「鳳凰衛視」中國記者盧宇光，他前往兒童醫院遭俄軍轟炸的烏國港口城市馬立波採訪時，穿著防彈背心、戴鋼盔，但採訪觀點向俄國一面倒，不僅聲稱「烏克蘭武裝部隊不允許難民前往馬立波這個方向」、「烏克蘭不允許我們出城」，在他的報導中，連受訪的烏克蘭民眾都幫俄國講話。

英國衛報表示，盧宇光的報導充斥俄國的不實資訊，像是烏國軍方扣留上千平民當作人肉盾牌。盧是解放軍海軍軍官出身，曾長住莫斯科，報導過車臣等戰事，和俄國軍事與情報單位都有交情，可能是因為個人關係，或是因中國支持俄國，才獲得隨軍採訪機會。

美國「福斯新聞」攝影記者札克塞夫斯基（左一）在烏克蘭遇襲喪生。（路透）

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