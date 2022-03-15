疫情大爆發 中國多處封城

中國武漢肺炎疫情爆發，多地進行大規模封城；圖為在中國廣東省深圳，居民排隊接受 Covid-19核酸檢測。（法新社）

2022/03/15 05:30

〔編譯陳成良、記者林惠琴／綜合報導〕中國武漢肺炎疫情呈現多地、幾何式爆發，南方科技重鎮廣東深圳市十四日起封城七天，成為首個封城的一線城市；東莞市同日跟進封城七天，全市執行核酸檢測；重災區吉林省防疫升級成「封省」；上海呼籲居民非必要不要離開，可見疫情嚴峻。

本土確診連四天破千例

中國國家衛健委十四日公布，單日新增本土病例一三三七例，以吉林、山東、廣東三省最嚴重，吉林新確診八九五例。該機構疾控局副局長雷正龍坦言，這波疫情累計一萬餘例、波及廿七個省區市，呈「點多、面廣、頻率大」特徵，吉林、廣東、上海疫情仍在發展中。路透統計，中國本土確診連四天破千，今年累計逾九千確診數已超過二○二一全年。

請繼續往下閱讀...

蘋果iPhone代工商富士康深圳廠區週一暫停營運，復工時間有待官方批覆。吉林省昨宣布禁止跨省、跨市州移動。香港昨日新增二六九○八例、二八六人死亡，第五波疫情死亡數四○六六人、已超越疫情起源地武漢。

我國中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，中國案例統計複雜，就其近來多地大規模近乎封城行動來觀察，確有幾波疫情正升溫；至於香港疫情也持續，死亡數來到每百萬人逾五百人，較兩週前增加近十九倍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法