美官員踢爆 俄求中國軍援金援

白宮國安顧問蘇利文警告中國，若幫助俄國逃避國際制裁，必遭受嚴重後果。（美聯社檔案照）

2022/03/15 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏俄戰事爆發三週以來，中國一直未出面譴責俄羅斯，遭到各界抨擊。美國官員十三日更透露，俄國早已向中國請求軍備援助，同時也希望中國協助俄國度過西方制裁下的經濟難關。白宮國家安全顧問蘇利文隨後間接證實此一說法，指美方正透過各種管道警告中方，一旦協助俄方躲避制裁，中方也將面臨嚴重後果。

中方︰美放假消息

美國有線電視新聞網（CNN）等多家外媒披露，兩名美國官員透露，俄國二月廿四日揮軍烏國後，礙於俄軍戰況不佳，已向中方索取軍備；官員並未談及具體武器，但據稱包括無人機。一旦中方援俄，可能助俄扭轉戰局。不過，中國駐美大使館發言人劉鵬宇稱「沒聽過相關消息」。中國外交部也強調，這是美方釋放的「假消息」。

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蘇利文隨後在CNN節目「美國國情」中表示，中國為俄國提供援助確實是隱憂，美方正密切注意中國可能如何從經濟或資源方面支持俄國，並直接或私下警告中國，美國不會容忍及允許任何國家補償俄方在經濟制裁中的損失，若中國幫助俄國規避制裁，「絕對會有嚴重後果」，「我們不會允許任何國家拋給俄國一條救生索」。

此外，蘇利文也重申，美國相信早在普廷發動入侵前，北京就已知曉他的計畫，但中國可能沒有全盤了解，「普廷很可能對中國領導層撒謊，就像他對歐洲國家撒謊一樣。」部分美國官員認為，美國或許可以勸阻中國勿擴大對俄援助，因為中國可能不想因為軍援俄國，導致自己進一步捲入戰爭。「紐約時報」指出，中國通常會向俄國採購軍備，但中國也擁有先進的飛彈和無人機，可供俄國用於烏國戰場。

與此同時，蘇利文十四日在義大利羅馬會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，為美中雙方維繫溝通管道的一環，預計討論美中競爭的控管，以及烏俄戰爭對區域和全球安全的影響。「美聯社」分析，蘇利文與楊潔篪見面時，也將設法說服中國為援助俄國的行動設下限制。

蘇利文會楊潔篪談烏俄

紐時進一步指出，前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan Medeiros）等現任和前任美國官員指出，由於烏俄戰爭下人命受到威脅，以及中俄可能在未來幾年形成針對美國及盟友的地緣政治統一陣線，羅馬會議至關重要，可能是兩國關係的「決定性時刻」，「美方可能會做的是，闡明中方參與共謀、支持俄國的代價和後果」。但他也坦言，美國政府中應該沒有人抱有幻想，認為可以將中國從俄國身邊拉走。

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