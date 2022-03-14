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    澳疫苗外交 阻中「入侵」太平洋島國

    澳洲總理莫里森。（歐新社）

    澳洲總理莫里森。（歐新社）

    2022/03/14 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕澳洲總理莫里森（Scott Morrison）十三日表示，透過與太平洋諸島國領袖的每週會談，以及率先提供其武漢肺炎疫苗，澳洲得以阻止中國「入侵」該區。中國向斐濟和索羅門群島等國提供軍事和鎮暴裝備後，北京當局對太平洋的軍事野心，已引發包括美國在內等周邊國家的高度關切。

    莫里森在接受「第九電視台」（Nine）節目「今日週末」（Weekend Today）訪問時表示，中國毫不掩飾想要在太平洋諸島國打造軍事基地的野心，但迄今仍未成真，原因就在於澳洲與太平洋諸島密切合作，包括澳洲比其他國家更早提供武肺疫苗。此外，莫里森說，他每週與太平洋諸島國領袖交談，以確保當地免於外力入侵，「因為我們與太平洋（諸島國）有共同的價值觀」。

    中國已增加對太平洋島國的基礎建設貸款與援助，並提供區域樞紐斐濟軍事裝備，但澳洲仍是太平洋島國歷來最大金主。此外，由於中國向索羅門群島提供警察與鎮暴裝備以平定當地動亂，美國也宣布重啟在索羅門群島的大使館。

    澳中兩國為重要貿易夥伴，因坎培拉政府呼籲調查武肺起源以致交惡，中國除了對澳洲發動經濟制裁，還指控澳洲及美國「重啟冷戰思維」。

    針對俄羅斯入侵烏克蘭，莫里森日前也敦促北京放棄對這場戰爭提供政治與經濟支持，強調歐洲當前的危機乃「中國抉擇的時刻」。中國對烏俄戰事態度曖昧，不僅迴避直接批評俄國，也拒絕加入西方的制裁行動。莫里森指控，北京透過放寬貿易限制以進口俄國小麥，等於是向俄國提供「經濟救生索」。

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