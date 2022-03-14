制裁重創經濟 俄財長︰半數儲備遭凍 靠中支援

在德國柏林地標布蘭登堡門前的一輛嘉年華花車上，十二日有一尊神似俄羅斯總統普廷的人偶，拿著一個有烏克蘭國土形狀與國旗顏色、上面寫著「噎死你」字樣的物體往嘴裡塞，諷刺普廷下令入侵烏克蘭卻久攻不下。（歐新社）

2022/03/14 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕俄羅斯財政部長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）十三日坦言，西方國家對莫斯科的一波波制裁，的確對俄國經濟及金融造成打擊，如今主要仰賴中國相挺。他說，俄國儲備的約六四○○億美元（約十八‧三兆台幣）黃金和外匯資產中，已有近半數的約三千億美元（約八‧六兆台幣），因相關制裁而被凍結。

美警告︰助俄將面臨後果

對此，美國國家安全顧問蘇利文重申，任何國家，包括中國在內，協助俄國規避制裁，「絕對」會面臨後果。蘇利文向美國有線電視新聞網（CNN）強調，美國認為中國對俄國入侵烏克蘭的計畫有某種程度的瞭解，只是不清楚到何種程度；現在美方將密切關注中國為俄國提供何種經濟和物資支援，美方坦率告知中方，若北京當局協助俄國規避制裁，勢將付出嚴重代價。

請繼續往下閱讀...

蘇利文十四日將前往羅馬，與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會晤，雙方將聚焦美中競爭管控，也會討論俄烏情勢衝擊。中俄兩由於人權等諸多議題，面臨西方強力施壓，雙方近來已加強合作。

針對西方在俄國入侵烏克蘭後實施的空前嚴厲制裁，希魯阿諾夫在電視訪問中說，俄國央行現在有部分黃金及外匯儲備以人民幣計價。莫斯科注意到西方正施壓北京，俾限制中俄雙邊貿易，當然也有對北京施加限制使用這些人民幣計價儲備的壓力。

中俄夥伴關係加強合作

但是希魯阿諾夫認為，由於中俄的夥伴關係，北京仍將同意維持兩國業已達成協議的合作，在西方市場對俄國關閉的國際經濟環境下，中俄雙方不僅要保持、還要進一步合作。他聲稱，直到對俄國國家儲備的凍結解除，莫斯科都「會履行其國家債務義務，支付俄國貨幣盧布予其債權人」。

對俄國外匯儲備的制裁，已成為使俄國經濟「最痛」的措施之一。惟一個月前，希魯阿諾夫還自信滿滿地宣稱，俄國擁有龐大儲備，能夠承受西方制裁。他當時誇稱，一旦市場波動平息，莫斯科甚至正考慮提供國際債券予外國投資人。

根據俄國一月公布的資料數據，截至二○二一年六月底，其央行儲備中有一千億美元，佔當時儲備的十六‧四％，三十二‧二％則是歐元，十三‧一％為人民幣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法