「普廷去死」臉書、IG放寬反仇恨言論

俄羅斯總統普廷十日在莫斯科主持政府官員視訊會議。（美聯社）

2022/03/12 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕臉書和Instagram兩大社群媒體暫時變更反仇恨言論政策，允許部份國家用戶針對俄羅斯侵略烏克蘭的軍事行動發表「俄羅斯侵略者去死」、「普廷去死」等暴力言論。俄羅斯已向美國政府抗議，並揚言封殺相關社群媒體。

路透取得臉書和IG母公司Meta的內部電郵，內容顯示，開放俄羅斯、烏克蘭、波蘭、立陶宛、拉脫維亞等十二個國家的用戶發表針對俄軍、俄國總統普廷和白俄羅斯總統盧卡申科的暴力、仇恨言論。Meta的聲明說，「由於俄國侵略烏克蘭，我們已經暫時允許通常會違反本平台規範的政治表述形式，例如『俄羅斯侵略者去死』這類暴力言論。我們仍然不允許暴力攻擊俄羅斯平民的明確呼籲」。

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這項政策放寬範圍，包括可以說要普廷、白俄羅斯總統盧卡申科去死，但是若還提到其他人或者有地點、攻擊手法等兩項明確指標，就不被允許；發文若是在俄羅斯侵略烏克蘭的脈絡下，提到暴力對抗俄羅斯人和俄國軍人，不會受到平台審查，但是不准針對戰俘。

Meta此舉立即引起爭議，聯合國人權事務高級專員公署十一日警告，Meta公司這項政策改變「欠缺清晰性」，「可能助長對整體俄羅斯人的仇恨言論」，此事確實令人擔心。

針對Meta公司作法，克里姆林宮發言人佩斯科夫十一日回應，「這簡直難以令人相信」，「如果真是如此，就意味著要用最果決措施，終結這家公司的這些活動」。俄方揚言，若Meta公司讓旗下臉書、Instagram和WhatsApp用戶公開號召暴力對待俄國人，會封鎖相關軟體。俄羅斯駐美大使館批評Meta「煽動對俄羅斯人的仇恨和敵意，令人憤慨」，要求華府「阻止Meta公司的極端主義行徑，採取行動讓犯事者繩之以法」。

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