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    日設全球戰略情報官 抗中俄假消息作戰

    日本媒體報導，俄羅斯為正當化入侵烏克蘭的行為，以假消息抹黑烏克蘭為「新納粹組織」。圖為綠色和平組織九日在匈牙利首都布達佩斯的英雄廣場，舉行力挺烏克蘭的活動，參與者手持火炬與巨幅烏克蘭國旗。（路透）

    日本媒體報導，俄羅斯為正當化入侵烏克蘭的行為，以假消息抹黑烏克蘭為「新納粹組織」。圖為綠色和平組織九日在匈牙利首都布達佩斯的英雄廣場，舉行力挺烏克蘭的活動，參與者手持火炬與巨幅烏克蘭國旗。（路透）

    2022/03/11 05:30

    〔駐日特派員林翠儀／東京十日報導〕日本防衛省為加強應對外國勢力在網路上發動「假消息作戰」，二○二二年度將新設「全球戰略情報官」職位。日本媒體報導，俄羅斯為正當化入侵烏克蘭的行為，以假消息抹黑烏克蘭為「新納粹組織」；中國也擅長類似的訊息戰，日本著眼中俄的戰術，將提前為日本遭到攻擊準備，未來也考慮開設中文社群網路，以加強情報發聲。

    俄羅斯在二○一四年併吞克里米亞時，利用訊息戰散播「克里米亞人希望與俄羅斯合併」的假消息，這次入侵烏克蘭再次如法炮製，散播「烏克蘭親歐派為新納粹支持者」等假消息，以引導輿論。中國在二○一九年澳洲全國大選時，也疑對澳洲議會及主要政黨發動網攻，進行干預。

    產經新聞報導，透過結合訊息戰和網路攻擊來實現戰略目標的方法，被稱為「混合戰爭」。中國自二○○三年以來提出「輿論戰、心理戰、法律戰」的「三戰」策略，一般認為中國未來對台灣及日本西南群島以武力改變現狀時，極可能同時發動資訊戰，策動反戰氣氛，分化日美關係。

    為避免未來台灣有事時，日本遭到假消息攻擊，防衛省預定二○二二年度在防衛政策局調查課新設「全球戰略情報官」職位，對於各國政府、媒體的訊息，以及在社群網路上散播的假消息，調查和分析其與軍事動向的關係。

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