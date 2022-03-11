俄攻擊烏醫院 兩週18次

烏國南部港市馬立波婦幼醫院遭砲火洗禮，救難人員與志工九日協助一名受傷的孕婦撤離。（美聯社）

2022/03/11 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕世界衛生組織十日證實，俄國過去兩週以來發動十八起攻擊針對烏國醫療院所，九日最新一起空襲導致烏東頓內茨克州馬立波市一家婦幼醫院多人受傷，該市市議會十日證實其中兩名產婦、一名孩童無辜喪命。

指控俄國犯「戰爭罪」的烏國官員指出，俄軍連該市婦幼醫院也不放過，多達十七名孩童受傷。美國譴責俄方「野蠻」，英國則批「喪盡天良」。馬立波市長表示，當地歷經九天圍城，死了一二○七人。該市九日也挖掘集體墳墓埋葬至少七十名死者，當中包括軍人與平民。連接白俄羅斯、波蘭首都等大城的烏國交通樞紐日托米爾鎮，也有兩家醫院被轟炸，幸無傷亡。

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烏國總統澤倫斯基發表視訊談話，痛斥「什麼樣的國家會害怕醫院，還要摧毀它？」敦促西方國家對俄國進行更嚴格的制裁，不要讓俄國再有可能進行「種族滅絕」。據他表示，雙方九日同意的十二小時停火期間，烏國至少有三．五萬名平民透過三條人道走廊撤離。

根據英國國防部十日評估，在烏國首都西北方的俄軍車隊過去一週幾乎沒有進展，並且持續蒙受損失。不過，烏國北方的切爾尼戈夫已完全遭到包圍。美國「紐約時報」分析指出，俄軍正分別由南北往位於烏國中部具有重要戰略地位的該國第三大城第聶伯羅集結，準備完成對在烏克蘭東部作戰的烏軍包圍，切斷其退路。

馬立波婦幼醫院被轟炸後的慘況。（法新社）

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