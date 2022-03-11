英美憂普廷求勝 動用化武

烏克蘭士兵五日協助平民撤離首都基輔附近城鎮伊爾平，在橋下便道幫忙抬起一輛嬰兒推車。烏軍自行炸毀跨越伊爾平河的橋樑，以減緩俄軍攻勢。（美聯社）

2022/03/11 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕克里姆林宮官員在沒確切證據下，指控美國協助烏克蘭發展生化武器計畫後，英美官員擔心，俄羅斯可能會以此為藉口在烏克蘭使用化學武器，並稱此舉將犯下「嚴重錯誤」。

英國外交大臣特拉斯十日表示，英國對於俄羅斯可能會在烏克蘭使用化武深感憂慮；俄國過去曾在其他衝突領域中使用化武，如今若在烏克蘭如法炮製，將加劇俄羅斯總統普廷所犯下的嚴重錯誤。美國白宮發言人莎琪九日在推特上駁斥俄羅斯稱美國在烏克蘭研發生化武器是「虛假陳述」，而且北京當局看似還幫腔宣傳，「我們都應該留心俄羅斯可能會在烏克蘭使用化學或生物武器，或製造使用生化武器的偽旗行動。」

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英國衛報指出，美英之所以擔心俄羅斯恐動用化武，部分肇因於俄國外交部已展開在烏克蘭使用化武的前置準備工作，方式就是捏造烏克蘭境內有生物武器研發計畫的「偽旗說詞」。俄羅斯外交部九日宣稱，有文件顯示，美國支持在烏克蘭的瘟疫、霍亂與炭疽病等生物武器計畫；俄國國防部則說，「烏克蘭民族主義者」在哈爾科夫西北方的一個村莊準備進行化武「挑釁」，以便誣指俄軍使用化武。

美烏均否認曾在烏克蘭研發生化武器，莎琪在推文中反嗆俄羅斯紀錄欠佳，過去就曾指控西方犯下他們自身所犯的違法行為；俄方種種指控，顯然是企圖為對烏克蘭進行進一步預謀、無端與錯誤攻擊自圓其說的計謀。

聯合國「化學武器公約」禁止研發、生產、儲存與使用化武，全球有包括俄羅斯在內共一九三國簽署；「禁止化學武器組織」（OPCW）指出，敘利亞內戰中至少有十七個場合曾使用化武，動用化武者就是俄羅斯支持的敘利亞阿塞德政權，但俄羅斯始終否認阿塞德政權動用化武。

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