不只大內宣 中媒買臉書廣告 幫俄洗白

中國被踢爆在烏俄戰爭中假中立，實則與莫斯科沆瀣一氣，強調並放大俄國官方的各種不實說法，還大買臉書廣告，協助俄國大外宣。（截自CNN網站）

2022/03/11 05:30

配合俄國打宣傳戰 稱普廷才是受害者

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）十日報導，中國在烏俄戰爭上對外看似中立，既不譴責俄羅斯也不排除當和平調人，但對內卻疑似與莫斯科當局沆瀣一氣，強調與放大俄國官方各種不實說法，如俄軍非入侵而是執行特殊軍事任務、美國可能提供烏克蘭生化武器，及下令攻烏的俄國總統普廷才是受害者。此外，正值西方社群媒體對俄國官媒開鍘之際，未受限的中國官媒連忙馳援，大買臉書廣告助俄大外宣。

CNN分析十四家中國官媒在俄羅斯入侵烏克蘭的前八天於微博帳號張貼的近五千篇貼文，結果發現，三百多篇被轉發次數超過一千次的貼文與烏克蘭有關，其中近半數一百四十篇貼文被CNN歸類為內容明顯親俄，消息來源通常是俄國官員或直接取自俄國官媒；被歸類為正面描述烏克蘭的貼文只有不到十五篇，逾三分之一的貼文被歸類為反西方或反美，像是俄羅斯是因為北約東擴才被迫對烏克蘭出手，以及批評西方媒體對烏克蘭危機的報導。

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官媒微博貼文明顯親俄

目前還不清楚這些貼文有多大程度可能是中俄合作打宣傳戰的結果，但以中國媒體環境受政府管控，所有與國家相關內容都會受到審查與得經官方指示發布來看，中國選擇追隨俄羅斯的腳步刻意曲解烏俄大戰，只凸顯雙方關係緊密，也同時嘲諷了北京當局宣稱會秉持公正的說法。

各種源自俄羅斯的不實訊息充斥生態系統封閉的中國社群媒體，例如烏克蘭總統澤倫斯基逃離首都基輔。中國央視七日在晨間新聞中引用俄國官方說法、渲染美國資助烏克蘭實驗室研發生物武器此一指控播出後，附隨中媒立即上網發文與開啟相關話題標籤，該話題在當天數小時內就被閱讀超過四千五百萬次。隔日，俄羅斯再提生物武器之說，央視發新的新聞片段，其他官媒也再次轉發，藉此再炒一波熱度。

中俄互相拉抬 全球宣傳

此等相互強化也蔓延到中俄為了向全球宣揚其觀點而成立的海外與英文宣傳。隨著臉書與Instagram的母公司Meta限制用戶接觸俄國官媒，以及Google旗下的YouTube封鎖俄羅斯官媒，未受限的中媒助俄大外宣這條路便更為重要。美國網路媒體Axios指出，中國官媒「中國環球電視網」（CGTN）於俄國官媒遭禁後持續在臉書上打廣告，針對俄羅斯入侵烏克蘭向全球臉友放送親俄論調。

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