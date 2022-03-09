拉脫維亞國會議員抗俄 自願赴烏參戰

拉脫維亞國會議員朱拉斯（右）加入國際義勇軍行列，已在烏克蘭投入戰事。（取自網路）

2022/03/09 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭號召國際自願者協助烏國抵抗俄羅斯侵略，至今已有約兩萬人響應。拉脫維亞執政聯盟「新保守黨」八日表示，該黨國會議員朱拉斯（Juris Jurass）也加入國際義勇軍行列，已在烏克蘭投入戰事。

新保守黨主席、拉脫維亞司法部長博登斯（Janis Bordans）八日向「路透」證實此事，「他（朱拉斯）正在烏克蘭，他加入烏克蘭自由戰士的行列。這是他的個人決定，我充分尊重。」朱拉斯是國會司法事務委員會主席。基於安全考量，博登斯拒絕透露關於朱拉斯參戰的更多細節。

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烏克蘭總統澤倫斯基在俄羅斯大軍入侵之初，宣布成立「國際兵團」，號召各國人士加入，到烏克蘭與烏國軍民並肩作戰。烏國政府表示，已有五十二國約兩萬人自願到烏克蘭作戰；烏國陸軍八日公布首批抵達的國際義勇軍合照。

烏克蘭軍情局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）七日也向「軍事時報」證實，首批外籍戰士已抵達烏國，「正在戰場上」，這是烏國首度動用外籍兵團。另一名要求匿名的官員說，「每天都有一支新的部隊投入戰場」。該名官員並不清楚這些外籍兵團的所有任務，僅表示有一部分正在捍衛首都基輔。

烏克蘭危機引發拉脫維亞等波羅的海國家對俄羅斯可能擴張作戰行動的疑慮。美國國務卿布林肯七日訪問拉脫維亞時表示，波羅的海國家已「築起民主高牆」，抵擋俄國在歐洲掀起的「專制浪潮」，「美國比以往任何時候更堅定地與你們站在一起」。布林肯強調，美國和北約正討論在波羅的海國家長久駐軍，「一旦遭到攻擊，我們將捍衛北約每一寸土地，沒有人應該懷疑我們的準備和決心。」

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