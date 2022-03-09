新聞辭典》支持戰爭 俄軍標示「Z」效忠

烏克蘭東部親俄勢力控制的頓內茨克地區，一名武裝人員五日行經一輛有Z字標示的軍用卡車。（路透）

2022/03/09 05:30

俄羅斯入侵烏克蘭，戰車和裝甲車上標示的Z字代表什麼意義，有以下多種說法：

◎Z字意含

參與侵略烏克蘭行動的俄軍軍車和裝備，除了Z字外，還標示O、X、A、V等字母。軍事專家認為，這些字母可能與俄軍常駐地區有關，Z字可能代表西部（Zapad），也可能是俄軍在戰場上與烏軍區別的符號。俄語的西里爾字母並無Z，但俄語「為了」（for）為za，俄羅斯國防部也在Instagram上發文，以Z字代表「為了勝利」、「為了和平」。V字則可能意指俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）或「真理的力量」。

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◎Z字象徵支持戰爭、效忠

俄羅斯官方和官方媒體宣傳Z字周邊商品，以年輕人展示Z字T恤，以示支持俄軍行動，甚至傳出罹患癌症的兒童被動員排出Z字形，展現愛國心。也有公司將企業標識換成Z字，政府官員在社群媒體帳號個人簡介中，以Z取代俄語中相同發音但寫法不同的字母з，以示效忠政府。

◎Z字嘲諷普廷

反對侵略的俄羅斯人以Z字製作嘲諷迷因，傳達反普廷、反戰立場，例如Zachem（為什麼？），或者將哈利波特額頭的閃電形傷疤改成Z字形。

◎烏國解讀

烏國國防部長列茲尼科夫將俄軍Z字與有如兩個Z字交叉的納粹德國標誌相提並論，指二次世界大戰時期薩克森豪森集中營的「Z站」，就是「犯下大規模屠殺的地方」。

資料來源：綜合外電

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