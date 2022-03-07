首個淪陷城市 刻松市民上街對嗆俄軍

旅居南韓的烏克蘭人六日在首爾的俄羅斯大使館前抗議俄國入侵烏克蘭。（法新社）

2022/03/07 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕做為第一個落入俄羅斯手中的烏克蘭主要城市，南部重要戰略港口刻松（Kherson）看似並不甘心就此俯首稱臣。數以千計的民眾五日揮舞烏克蘭國旗走上街頭，還有人爬上俄軍裝甲車，打破俄國總統普廷聲稱這場入侵行動為「解放行動」的說詞，並與世界各地反對俄羅斯入侵烏克蘭的抗議遙相呼應。

紐約時報五日報導，根據內容已獲證實的現場串流影片，大批刻松居民在當地時間五日上午約十時開始，聚集在市中心自由廣場（Liberty Square），高舉或披著黃藍色的烏克蘭國旗，一名男子甚至爬上一輛俄軍裝甲運兵車揮舞烏國國旗，旁觀者大聲歡呼。刻松市長柯里凱夫（Igor Kolykhaev）估計，約兩千人參加抗議，俄軍一度對空鳴槍試圖驅離示威者，但抗議人士並未立即四散奔逃，亦未傳出有人員傷亡。

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刻松的抗議行動是迄今烏克蘭人反抗俄國佔領的最鮮明例證，直接挑戰被俄國官方形容為前去解放烏國城市的俄軍部隊。除了刻松，據稱其他遭俄軍控制的烏克蘭城鎮，包括東南部的伯德揚斯克（Berdyansk）與南部的馬立波（Melitopol），也都出現民眾手持國旗、唱著國歌走上街頭的反俄抗議活動。在已遭俄軍佔領的南部城鎮新卡霍夫卡（Nova Kakhovka）與卡蘭洽卡（Kalachanka），六日也分別有兩千多人與數百人抗議。

柯里凱夫說，有三百多人死於俄軍奪下刻松的惡戰之中，包括數十名平民；他已調派義工上街收屍，但許多遺體已面目全非難以辨認，市府只能將其集體埋葬。俄軍部隊在控制刻松後曾派指揮官上門告知，要成立軍政府管理市政，他諷刺俄軍身為破壞刻松市政服務與補給線的罪魁禍首，竟還擺出一付「和善解放者」、「救世主」與「恩公」模樣。柯里凱夫保證，將竭盡所能協助刻松居民，「但我不知道我能撐多久」。

與此同時，全球各大城市五日也湧現反對俄羅斯入侵烏克蘭的抗議人潮，德國漢堡有約三萬人聚集，法國全國有超過一一九場抗議活動，逾四萬人上街，光是巴黎一地就有一萬六千人。中立國瑞士的蘇黎世也有大規模抗議，估計有四萬人與會。此外，英國倫敦、美國紐約、義大利羅馬與克羅埃西亞首都薩格勒布（Zagreb），也都有民眾上街反戰。

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