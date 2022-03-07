首個淪陷城市 刻松市民上街對嗆俄軍
〔編譯張沛元／綜合報導〕做為第一個落入俄羅斯手中的烏克蘭主要城市，南部重要戰略港口刻松（Kherson）看似並不甘心就此俯首稱臣。數以千計的民眾五日揮舞烏克蘭國旗走上街頭，還有人爬上俄軍裝甲車，打破俄國總統普廷聲稱這場入侵行動為「解放行動」的說詞，並與世界各地反對俄羅斯入侵烏克蘭的抗議遙相呼應。
紐約時報五日報導，根據內容已獲證實的現場串流影片，大批刻松居民在當地時間五日上午約十時開始，聚集在市中心自由廣場（Liberty Square），高舉或披著黃藍色的烏克蘭國旗，一名男子甚至爬上一輛俄軍裝甲運兵車揮舞烏國國旗，旁觀者大聲歡呼。刻松市長柯里凱夫（Igor Kolykhaev）估計，約兩千人參加抗議，俄軍一度對空鳴槍試圖驅離示威者，但抗議人士並未立即四散奔逃，亦未傳出有人員傷亡。
請繼續往下閱讀...
刻松的抗議行動是迄今烏克蘭人反抗俄國佔領的最鮮明例證，直接挑戰被俄國官方形容為前去解放烏國城市的俄軍部隊。除了刻松，據稱其他遭俄軍控制的烏克蘭城鎮，包括東南部的伯德揚斯克（Berdyansk）與南部的馬立波（Melitopol），也都出現民眾手持國旗、唱著國歌走上街頭的反俄抗議活動。在已遭俄軍佔領的南部城鎮新卡霍夫卡（Nova Kakhovka）與卡蘭洽卡（Kalachanka），六日也分別有兩千多人與數百人抗議。
柯里凱夫說，有三百多人死於俄軍奪下刻松的惡戰之中，包括數十名平民；他已調派義工上街收屍，但許多遺體已面目全非難以辨認，市府只能將其集體埋葬。俄軍部隊在控制刻松後曾派指揮官上門告知，要成立軍政府管理市政，他諷刺俄軍身為破壞刻松市政服務與補給線的罪魁禍首，竟還擺出一付「和善解放者」、「救世主」與「恩公」模樣。柯里凱夫保證，將竭盡所能協助刻松居民，「但我不知道我能撐多久」。
與此同時，全球各大城市五日也湧現反對俄羅斯入侵烏克蘭的抗議人潮，德國漢堡有約三萬人聚集，法國全國有超過一一九場抗議活動，逾四萬人上街，光是巴黎一地就有一萬六千人。中立國瑞士的蘇黎世也有大規模抗議，估計有四萬人與會。此外，英國倫敦、美國紐約、義大利羅馬與克羅埃西亞首都薩格勒布（Zagreb），也都有民眾上街反戰。