俄蓄意攻擊平民 ICC加速調查

烏克蘭首都基輔北方的伊爾平（Irpin）一處住宅大樓，2日遭俄軍炸毀。（路透）

2022/03/04 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭的軍事行動，近日屢傳蓄意攻擊平民目標，平民死傷人數持續增加。國際刑事法院（ICC）三日已針對俄國可能犯下的戰爭罪、違反人道或種族滅絕罪展開調查。聯合國指出，開戰一週已造成上百萬難民大舉逃離烏國。

ICC檢察官卡林汗（Karim Khan）二日深夜發聲明，表示已收到三十九個會員國「提交」烏國局勢案，他隨即知會法官，決定立即展開調查，「已經展開蒐證」，調查對象涵蓋「這場衝突各方」。卡林汗說，「有合理基礎」讓他相信，烏國戰事觸犯這些罪行。由於俄羅斯和烏克蘭均非國際刑事法院會員國，因此無法追究侵略罪。

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國際刑事法院前檢察官班索妲（Fatou Bensouda）曾對二○一三到一四年烏國親俄政府鎮壓基輔親歐示威，以及克里米亞衝突進行初步調查，發現「廣泛的構成戰爭罪和違反人道罪行徑」。卡林汗說，當年調查結果也將納入這次調查，亦即這次調查範圍包括「二○一三年十一月二十一日以來」，任何人過去、現在於烏國任何一部分領土犯下的戰爭罪、違反人道罪或種族滅絕罪行。

烏國政府表示，俄軍入侵以來已有超過兩千名平民喪生，並指控俄軍使用集束炸彈、真空彈；駐日本大使克爾松斯基在日本放送協會（NHK）三日刊出的訪問中，痛批俄軍採取「與納粹德國相同的戰術」，蓄意攻擊平民目標，意圖藉此讓烏國失控，但烏克蘭會戰鬥到勝利為止。

聯合國難民署三日表示，開戰七天已有一百萬二八六○名難民大舉逃離烏克蘭到鄰國，而且還在以驚人速度增加，「除非這場衝突立刻停止，否則可能還會有數百萬人被迫逃離烏國」。

人權團體歡迎各國請求ICC調查，「人權觀察」國際司法事務臨時主任賈拉（Balkees Jarrah）說，「這反映各國愈加警覺烏克蘭目前遭受日漸惡化的暴行和人權危機」。國際刑事法專家指出，ICC成立的用意，就是要讓普廷等國家元首無法在外國法庭享有豁免權，但ICC沒有缺席審判機制，也沒有執法機關可拘捕嫌犯，這部分仰賴國際合作。

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