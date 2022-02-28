烏俄將在白俄邊境談判

俄羅斯軍隊27日進攻烏克蘭第二大城哈爾科夫，與烏國軍隊爆發激烈戰鬥，一輛俄軍坦克被擊毀。（法新社）

2022/02/28 05:30

烏克蘭︰基輔市區俄軍遭擊退

〔編譯張沛元／綜合報導〕俄羅斯軍隊廿七日進攻烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv），與烏軍爆發激烈戰鬥，首都基輔也疑似遭俄軍發射巡弋飛彈攻擊，俄方還宣稱已包圍烏國南部兩座重要城市，但烏方聲稱哈爾科夫和基輔市區的俄軍均遭驅逐。烏克蘭已就遭俄國入侵上告聯合國國際法庭，總統澤倫斯基痛斥俄軍濫殺平民，形同種族滅絕，但同意廿八日在白俄羅斯邊境與俄方舉行談判。

普廷下令核武警戒 美方︰無法接受

俄羅斯總統普廷則發表電視演說，以北大西洋公約組織（NATO）國家官員放話嗆俄為由，下令包括核武在內的俄軍威懾部隊進入戰鬥警戒狀態。美國駐聯大使湯瑪斯─葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）對此表示，普廷行徑已令人完全無法接受，必須用最強力方式根除其行動。

請繼續往下閱讀...

哈爾科夫地方首長西涅古波夫（Oleh Synehubov）指出，俄國車輛已進入市中心，但遭烏軍驅逐，並有數十名俄軍投降。

烏國堅稱，包括基輔、哈爾科夫、切爾尼戈夫與馬立波（Mariupol）等地，皆仍在其控制下；基輔市區已無俄軍，一架來自白俄的TU-22轟炸機曾對基輔發射巡弋飛彈，但遭攔截擊落，烏軍還摧毀基輔郊區的俄國坦克和裝甲運兵車。

土耳其認定戰爭 禁俄軍船艦進黑海

土耳其政府廿七日認定俄國入侵烏克蘭是「戰爭」，外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）表示，將執行限制海軍船艦進入黑海的國際公約。

針對莫斯科提議在白俄舉行談判，澤倫斯基一度拒絕，理由是白俄是攻烏大軍集結地；但在白俄總統盧卡申科致電澤倫斯基，並保證白俄飛機、直升機與飛彈在烏國代表團現身時不會升空後，澤倫斯基同意雙方在烏國和白俄邊境的普里雅特河附近會面。

稍早，澤倫斯基就俄國入侵上告荷蘭海牙國際法庭，要求法庭立即下令俄國停止入侵並開庭審判。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法