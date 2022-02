中英對照讀新聞》Teenager seeks $50k from Elon Musk to delete Twitter bot tracking private jet青少年向馬斯克索價5萬美元來刪除追蹤私人噴射機的推特機器人

特斯拉創辦人馬斯克出席一場頒獎典禮。(法新社檔案照)

2022/02/27 05:30

◎國際新聞中心

A row has broken out between the world’s richest person, Elon Musk, and a 19-year-old student and aviation enthusiast from Florida.

全球最富有的人伊隆.馬斯克和一位來自佛羅里達州的19歲航空迷學生爆發了一場爭端。

Jack Sweeney created the Twitter bot @ElonJet, which tracks Musk’s Gulfstream private jet and posts real-time updates of its location.

傑克.史威尼創造了推特機器人@ElonJet,來追蹤馬斯克的灣流私人噴射機,並且張貼其位置的即時更新。

Musk, the co-founder and chief executive of Telsa and SpaceX, discovered the Twitter account and pleaded with Sweeney to delete it. “Can you take this down? It is a security risk,” Musk, who has amassed an estimated $220bn fortune, wrote in a direct messag to the teenager. “I don’t love the idea of being shot by a nutcase.”

身為特斯拉與太空探索公司的共同創辦人與執行長的馬斯克,發現了這個推特帳號後,請求史威尼刪除它。積累估計2200億美元財富的馬斯克在給這名少年的直接訊息中寫道,「你可以拿掉它嗎?它是個安全風險」,「我不喜歡被一個瘋子射殺的想法」。

After a series of messages, which Sweeney has made public, Musk offered Sweeney a deal: “How about $5k for this account ?”

兩人一連串的傳訊之後被史威尼公開,馬斯克向史威尼提出一個交易:「用5萬美元換取這個帳戶,如何?」

Musk replied that he would think about the offer, before declining, saying it “doesn’t feel right to pay to shut this down”.

馬斯克先回覆說,他會考慮這個提議,之後拒絕了,他說「付錢來關掉這個感覺不對」。

新聞辭典

enthusiast:名詞,熱衷於…的人、愛好者、迷(fan)。例句:Wine Enthusiast gave this bottle a score of 86.(葡萄酒愛好者給這瓶酒86分。)

Twitter bot :名詞,推特機器人,指控制一個推特帳號的機器人軟體,可以自主執行諸如發推文、喜歡、關注等工作。bot即robot(機器人)的簡寫。

nutcase:名詞,瘋子、傻瓜。例句:A nutcase, without a doubt.(毫無疑問,是個瘋子。)

