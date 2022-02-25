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    美批俄中聯手 讓世界秩序「極不自由」

    各國領袖對烏國危機反應

    各國領袖對烏國危機反應

    2022/02/25 05:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕烏俄情勢越演越烈，美國國務院發言人普萊斯指控，中俄正在合作打造「極度不自由」的新世界秩序，而莫斯科對烏克蘭的行動只是其中一環。華爾街日報指出，烏克蘭戰雲揭開美俄中三國新強權爭霸戰序幕，俄中正聯手改寫全球秩序，恐讓美國腹背受敵。

    華爾街日報︰美恐腹背受敵

    普萊斯在例行記者會上警告，中俄本月宣布雙方的合作已升級為「無限制」夥伴關係，兩國承諾加強合作以對抗美國和西方，而這個發展方向「非常令人擔憂」。普萊斯強調，這是一種非常不自由的秩序，這種秩序與世界各國在過去七十年中建立的體系完全不同，這是一個各方面都具破壞性、且沒有增益性的秩序。他批評中國沒有善盡國際義務、利用對俄羅斯的龐大影響來減少烏俄衝突。

    中國外交部發言人華春瑩廿四日回應，中俄關係建立在「不結盟、不對抗、不針對第三方」的基礎上，與美方搞小圈子、冷戰思維不同；對於如何尊重國家主權和領土完整，美方沒資格告訴中方怎麼做。

    華爾街日報廿三日分析，俄中正合作改寫全球秩序、牟取自身優勢，而俄國總統普廷抽調俄中邊界的駐軍前往烏克蘭，顯示他對兩國關係信心滿滿，不怕北京背後偷襲，俄國此次大膽軍事動員，是國際政治新秩序的首次重大衝突，三大國的競爭，正威脅美國的首要地位。

    文中稱，美國面臨的威脅與冷戰時期大不相同，現在中俄成堅實盟友，攜手削弱美國霸權。俄國走出舊蘇聯時代，晉升歐洲天然氣關鍵供應國，中國變成全球製造強國、軍力正不斷擴張，中俄崛起的新世界，美國須同時應付分踞東西方的兩大強權。二○一八年美國五角大廈發布的研究指出，美軍若須同時兩面或多面作戰，恐會不堪負荷。

    歐巴馬政府時期擔任五角大廈最高政策官員的佛洛諾伊（Michèle Flournoy）說：「我們看到，儘管北京不太喜歡普廷的策略，兩個威權國家卻願意聯合反對西方民主國家。未來我們會看到更多這種情況。」

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