俄入侵烏克蘭 美歐嚴厲制裁// 烏軍擊斃50俄軍 擊落8架軍機

烏克蘭全境多座城市24日遭俄羅斯攻擊，首都基輔遇襲後冒出猛烈的火光和蕈狀雲。（取自CNN網頁）

2022/02/25 05:30

〔編譯管淑平、張沛元／綜合報導〕俄羅斯總統普廷廿四日下令對烏克蘭展開「特別軍事行動」，海、陸、空多路攻擊烏國首都基輔、第二大城哈爾科夫（Kharkiv）等至少二十五座城市。烏國表示，遭到全面攻擊，已有六十八名軍民喪生，擊斃至少五十名俄軍，另擊落五架戰機和三架直升機。總統澤倫斯基宣佈與俄斷交，呼籲西方提供防衛協助。

俄金融體系將被切斷

美國總統拜登廿四日上午召開緊急國家安全會議，接著與七大工業國集團（G7）領袖舉行線上會議，預定稍後發表演說，宣布與盟國對俄羅斯祭出空前嚴厲制裁，預料將切斷俄羅斯銀行與國際金融體系的連結，切斷科技產品出口，以及直接制裁普廷等高官。

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稍早拜登與澤倫斯基通電，承諾提供支持和協助，批評「俄軍部隊無端且無理的攻擊」，力促全世界對抗普廷「明目張膽的侵略」，警告俄羅斯要為死傷和破壞負起全責。

拜登轟普廷：負全責

普廷是在聯合國安理會二度緊急開會之際，突然發表電視談話，宣佈下令動武。數分鐘後，基輔、東北部哈爾科夫、東部聶伯城和東南部港市馬立波等七座主要城市都傳出遭砲擊、飛彈攻擊的爆炸聲，俄軍戰車、重裝備從北、東以及南部的克里米亞多路越境進入烏國，另傳出俄軍黑海艦隊在亞速海、南部黑海港市敖德薩執行登陸作戰。數小時後俄方發動第二波飛彈空襲，數十架俄軍直升機飛抵基輔上空，烏國同時受到網路攻擊。

普廷再次以烏東「種族滅絕」，以及面臨烏克蘭無可容忍的威脅當做揮軍理由，目的是自衛，將烏克蘭「去軍事化和去納粹化」，「無意佔領」，呼籲烏國軍隊「放下武器」，也嚴厲警告其他國家不要干預，否則將面臨空前嚴重後果。

澤倫斯基指控俄國「發動了對烏克蘭和整個民主世界的戰爭」，請求世界各國提供防衛援助；他宣佈與俄斷交、戒嚴、關閉領空，下令向民眾發放武器，保家衛國。他說，「世界與我們在一起」，烏克蘭不會放棄獨立，會正面迎戰，誓言贏得勝利。

美國中情局前高官柯柏認為這場衝突可能會持續好幾個月，甚至好幾年，他並向CNN形容：「普廷試圖要吞下一頭豪豬，而俄國這頭熊將很難消化。」

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