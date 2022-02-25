為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄入侵烏克蘭 美歐嚴厲制裁// 烏軍擊斃50俄軍 擊落8架軍機

    烏克蘭全境多座城市24日遭俄羅斯攻擊，首都基輔遇襲後冒出猛烈的火光和蕈狀雲。（取自CNN網頁）

    烏克蘭全境多座城市24日遭俄羅斯攻擊，首都基輔遇襲後冒出猛烈的火光和蕈狀雲。（取自CNN網頁）

    2022/02/25 05:30

    〔編譯管淑平、張沛元／綜合報導〕俄羅斯總統普廷廿四日下令對烏克蘭展開「特別軍事行動」，海、陸、空多路攻擊烏國首都基輔、第二大城哈爾科夫（Kharkiv）等至少二十五座城市。烏國表示，遭到全面攻擊，已有六十八名軍民喪生，擊斃至少五十名俄軍，另擊落五架戰機和三架直升機。總統澤倫斯基宣佈與俄斷交，呼籲西方提供防衛協助。

    俄金融體系將被切斷

    美國總統拜登廿四日上午召開緊急國家安全會議，接著與七大工業國集團（G7）領袖舉行線上會議，預定稍後發表演說，宣布與盟國對俄羅斯祭出空前嚴厲制裁，預料將切斷俄羅斯銀行與國際金融體系的連結，切斷科技產品出口，以及直接制裁普廷等高官。

    稍早拜登與澤倫斯基通電，承諾提供支持和協助，批評「俄軍部隊無端且無理的攻擊」，力促全世界對抗普廷「明目張膽的侵略」，警告俄羅斯要為死傷和破壞負起全責。

    拜登轟普廷：負全責

    普廷是在聯合國安理會二度緊急開會之際，突然發表電視談話，宣佈下令動武。數分鐘後，基輔、東北部哈爾科夫、東部聶伯城和東南部港市馬立波等七座主要城市都傳出遭砲擊、飛彈攻擊的爆炸聲，俄軍戰車、重裝備從北、東以及南部的克里米亞多路越境進入烏國，另傳出俄軍黑海艦隊在亞速海、南部黑海港市敖德薩執行登陸作戰。數小時後俄方發動第二波飛彈空襲，數十架俄軍直升機飛抵基輔上空，烏國同時受到網路攻擊。

    普廷再次以烏東「種族滅絕」，以及面臨烏克蘭無可容忍的威脅當做揮軍理由，目的是自衛，將烏克蘭「去軍事化和去納粹化」，「無意佔領」，呼籲烏國軍隊「放下武器」，也嚴厲警告其他國家不要干預，否則將面臨空前嚴重後果。

    澤倫斯基指控俄國「發動了對烏克蘭和整個民主世界的戰爭」，請求世界各國提供防衛援助；他宣佈與俄斷交、戒嚴、關閉領空，下令向民眾發放武器，保家衛國。他說，「世界與我們在一起」，烏克蘭不會放棄獨立，會正面迎戰，誓言贏得勝利。

    美國中情局前高官柯柏認為這場衝突可能會持續好幾個月，甚至好幾年，他並向CNN形容：「普廷試圖要吞下一頭豪豬，而俄國這頭熊將很難消化。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播