中國唱反調 反控美製造烏恐慌

美國等民主國家針對俄羅斯入侵烏克蘭，對俄國實施制裁，中國立場微妙。圖為親俄的烏克蘭前總統亞努科維奇，二○一三年十二月在北京人民大會堂和中國國家主席習近平舉行簽約儀式。（路透檔案照）

2022/02/24 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕中國外交部發言人華春瑩廿三日在例行記者會上利用烏克蘭危機，指控美國近來不斷向烏克蘭輸送武器、推高緊張、製造恐慌與渲染戰爭，是當前烏克蘭局勢緊張的「始作俑者」，行為「不負責任」與「不道德」，並吹捧中國主張以談判協商化解危機。分析家指出，中國雖看似保持中立，但隨著中西關係漸趨緊繃，中國仍會「有默契地」支持俄羅斯與西方對抗。

針對美歐等國對俄羅斯祭出新制裁，華春瑩說，中方一貫反對任何非法單邊制裁，因為制裁無法根本有效地解決問題；美國過去廿年來制裁次數大增，但卻未能解決問題，反而對相關國家的經濟與民生造成嚴重困難。

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中可能藉採購石油助俄

前美國貿易談判代表與前世界銀行官員布羅德曼（Harry Broadman）指出，西方各國的新制裁，恐促使俄羅斯為規避制裁而試圖深化與中國的非美元計價貿易；制裁的問題在於會有系統漏洞，特別是涉及像俄羅斯這樣的產油國。中國可能會藉由在公開市場大舉採購俄羅斯石油，來助其挺過制裁難關。

此外，英國廣播公司（BBC）中文網報導，相較於西方國家公開譴責俄羅斯承認烏東兩個分離區，北京當局卻三緘其口，迄今在俄烏衝突上最清晰的立場只有反對北約東擴。分析家認為，這意味中國默許俄羅斯出兵。另有專家指出，中方看似中立，實則反映出中俄有默契地相互支持與西方對抗。

澳洲新南威爾斯大學政治和國際關係高級講師科羅廖夫（Alexander Korolev）以中國聲索南海主權為例說，俄國當時僅禮貌性表示應通過外交途徑解決，但同時又完全支持中國無視國際仲裁與拒絕美國將此事國際化；在遏制西方、尤其是美國時，中國還是最有可能支持俄羅斯。

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