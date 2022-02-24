中國唱反調 反控美製造烏恐慌
〔編譯張沛元／綜合報導〕中國外交部發言人華春瑩廿三日在例行記者會上利用烏克蘭危機，指控美國近來不斷向烏克蘭輸送武器、推高緊張、製造恐慌與渲染戰爭，是當前烏克蘭局勢緊張的「始作俑者」，行為「不負責任」與「不道德」，並吹捧中國主張以談判協商化解危機。分析家指出，中國雖看似保持中立，但隨著中西關係漸趨緊繃，中國仍會「有默契地」支持俄羅斯與西方對抗。
針對美歐等國對俄羅斯祭出新制裁，華春瑩說，中方一貫反對任何非法單邊制裁，因為制裁無法根本有效地解決問題；美國過去廿年來制裁次數大增，但卻未能解決問題，反而對相關國家的經濟與民生造成嚴重困難。
請繼續往下閱讀...
中可能藉採購石油助俄
前美國貿易談判代表與前世界銀行官員布羅德曼（Harry Broadman）指出，西方各國的新制裁，恐促使俄羅斯為規避制裁而試圖深化與中國的非美元計價貿易；制裁的問題在於會有系統漏洞，特別是涉及像俄羅斯這樣的產油國。中國可能會藉由在公開市場大舉採購俄羅斯石油，來助其挺過制裁難關。
此外，英國廣播公司（BBC）中文網報導，相較於西方國家公開譴責俄羅斯承認烏東兩個分離區，北京當局卻三緘其口，迄今在俄烏衝突上最清晰的立場只有反對北約東擴。分析家認為，這意味中國默許俄羅斯出兵。另有專家指出，中方看似中立，實則反映出中俄有默契地相互支持與西方對抗。
澳洲新南威爾斯大學政治和國際關係高級講師科羅廖夫（Alexander Korolev）以中國聲索南海主權為例說，俄國當時僅禮貌性表示應通過外交途徑解決，但同時又完全支持中國無視國際仲裁與拒絕美國將此事國際化；在遏制西方、尤其是美國時，中國還是最有可能支持俄羅斯。