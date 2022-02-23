俄入侵烏東 美英制裁

俄羅斯總統普廷21日下令俄軍進駐烏克蘭東部兩地區。（路透）

2022/02/23 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄烏危機急轉直下！俄羅斯總統普廷廿一日簽署法令，正式承認烏克蘭東部頓內茨克和盧甘斯克等兩個親俄「人民共和國」的獨立地位，並下令俄軍進駐「維持和平」，形同切割烏國領土。烏國總統澤倫斯基痛斥莫斯科撕毀「明斯克協議」，強調將「寸土不讓」。西方各國則譴責俄國分裂烏國主權，美英兩國已率先宣布制裁措施，預計還會加碼；歐盟、日本等都表明將跟進。

普廷稱維持和平 烏國總統：寸土不讓

普廷廿一日發表一小時電視演說，聲稱近代烏克蘭完全由俄羅斯布爾什維克黨人創建，沒有自己的國家傳統，「是俄國歷史不可分割的一部分」，並語帶挑釁地質問烏國是否企圖「去共產化」。普廷還說，烏國仍擁有前蘇聯的核武技術，俄國將以極端方式加以改變，更指責美國和北大西洋公約組織（NATO）將烏克蘭變成戰區，若不回應俄方安全保障提議，俄方有權採取報復措施。

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澤倫斯基隨後召開緊急國安會議，向全國軍民發表演說，痛批俄國侵犯烏國領土和主權完整，形同片面退出明斯克協議。他重申，烏國堅持和平外交方案，但也警告普廷，現在非二○一四年二月（克里米亞危機），烏國將保留獨力和集體防衛權利，不會懼怕任何人或事，「我們不欠任何人，也不會交出任何東西」。

世界各國一面倒挺烏，僅尼加拉瓜、敘利亞等少數國家挺俄。白宮表示，美國總統拜登已發布行政命令，禁止美國個人及企業實體與頓內茨克、盧甘斯克投資、貿易及融資活動，後續也將對俄國祭出經濟制裁和其他制裁。德國總理蕭茲表明，已下令停止德俄「北溪二號」天然氣管線的認證程序，意味無法啟用。英國首相強森也宣布，制裁五家俄國銀行和三名商人，將重創俄國經濟利益。

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