為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄入侵烏東 美英制裁

    俄羅斯總統普廷21日下令俄軍進駐烏克蘭東部兩地區。（路透）

    俄羅斯總統普廷21日下令俄軍進駐烏克蘭東部兩地區。（路透）

    2022/02/23 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄烏危機急轉直下！俄羅斯總統普廷廿一日簽署法令，正式承認烏克蘭東部頓內茨克和盧甘斯克等兩個親俄「人民共和國」的獨立地位，並下令俄軍進駐「維持和平」，形同切割烏國領土。烏國總統澤倫斯基痛斥莫斯科撕毀「明斯克協議」，強調將「寸土不讓」。西方各國則譴責俄國分裂烏國主權，美英兩國已率先宣布制裁措施，預計還會加碼；歐盟、日本等都表明將跟進。

    普廷稱維持和平 烏國總統：寸土不讓

    普廷廿一日發表一小時電視演說，聲稱近代烏克蘭完全由俄羅斯布爾什維克黨人創建，沒有自己的國家傳統，「是俄國歷史不可分割的一部分」，並語帶挑釁地質問烏國是否企圖「去共產化」。普廷還說，烏國仍擁有前蘇聯的核武技術，俄國將以極端方式加以改變，更指責美國和北大西洋公約組織（NATO）將烏克蘭變成戰區，若不回應俄方安全保障提議，俄方有權採取報復措施。

    澤倫斯基隨後召開緊急國安會議，向全國軍民發表演說，痛批俄國侵犯烏國領土和主權完整，形同片面退出明斯克協議。他重申，烏國堅持和平外交方案，但也警告普廷，現在非二○一四年二月（克里米亞危機），烏國將保留獨力和集體防衛權利，不會懼怕任何人或事，「我們不欠任何人，也不會交出任何東西」。

    世界各國一面倒挺烏，僅尼加拉瓜、敘利亞等少數國家挺俄。白宮表示，美國總統拜登已發布行政命令，禁止美國個人及企業實體與頓內茨克、盧甘斯克投資、貿易及融資活動，後續也將對俄國祭出經濟制裁和其他制裁。德國總理蕭茲表明，已下令停止德俄「北溪二號」天然氣管線的認證程序，意味無法啟用。英國首相強森也宣布，制裁五家俄國銀行和三名商人，將重創俄國經濟利益。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播