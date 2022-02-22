「中若動武 美必捍衛台灣」

知名的「攻勢現實主義」理論大師米爾斯海默（John Mearsheimer）強調，如果中國對台動武，美國將捍衛台灣。（取自維基百科）

2022/02/22 05:30

美知名學者指白宮有兩大理由保台

〔編譯魏國金／綜合報導〕提出「攻勢現實主義」（offensive realism）的美國國際關係理論家米爾斯海默（John Mearsheimer）表示，相較於美國和蘇聯的冷戰，美國和中國的冷戰更可能演變為戰爭，但可能是侷限於南海、台灣和東海的有限戰爭；若中國攻擊台灣，美國勢將出手捍衛，「如果台灣受到威脅，我們不會針對是否捍衛台灣進行投票，白宮、國務院與國防部高層將做出那樣的決定」。

不只戰略意義 棄台會失去盟邦信任

米爾斯海默接受「日本經濟新聞」專訪時指出，美國有兩大理由必須保台，一是重大的戰略意義，台灣是「第一島鏈」中箝制中國海空軍力的重要資產，「正如每一位日本戰略家所知道的，我們務必掌握台灣，不能讓台灣落入北京之手」。其次，如果美國放棄台灣，將對區域盟邦傳遞可怕訊息，例如日本將不再能夠信任美國的安全保護傘，特別是核保護傘。

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米爾斯海默二○一四年曾在「國家利益」期刊撰文「向台灣說再見」（Say Goodbye to Taiwan），引發「棄台論」爭議。但蔡英文總統在一五年以民進黨總統參選人身分訪美時，米爾斯海默向蔡英文主動澄清，前述文章的標題是編輯下的，「棄台論」並非他的本意，他認為美國不應放棄台灣，因為台灣對美國有戰略重要性。

從川普開始 美日改圍堵中國

在美國前總統尼克森訪問中國五十週年之際，米爾斯海默指出，華府當年與北京「交往」的政策有其意義，但美國在冷戰結束後「愚蠢地」繼續奉行該項政策，促成中國經濟與軍事崛起，直到川普總統才放棄對中交往政策，改採圍堵政策。他認為，圍堵有兩大面向，首先應聚焦軍事，再談經濟面向；對於前者，中國決心擾亂東亞現狀，實際「擁有」南海，也決心統一台灣，並控制東海，「收回」釣魚台。對此，美國與日本等盟邦堅決防止中國佔領南海、統一台灣與改變東海現狀。

至於經濟圍堵，美國所能做的是盡可能限制中國經濟成長，同時加快西方的經濟發展，美中兩強真正競爭之處將是尖端技術，例如量子運算、人工智慧、半導體、第五代行動通訊技術（5G）等。

米爾斯海默在二○○一年出版的著作「大國政治的悲劇」中斷言，美國採取的交往政策將告失敗，因為經濟崛起的中國將尋求區域霸權；美國誤以為中國在地位竄升後將成為民主國家，台灣、日本與南韓等周邊國家協助中國成為經濟巨人，也因此製造出地緣政治威脅。

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