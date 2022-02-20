中艦穿越澳洲北部 雷射攻擊澳軍機

澳洲軍機使用偵測儀所拍攝到的中國052D型飛彈驅逐艦合肥艦。（取自網路）

2022/02/20 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕澳洲國防部十九日表示，一艘中國海軍軍艦十七日在澳洲北部與新幾內亞南部間的海域，以雷射光照射澳洲空軍一架P-8A「海神式」（Poseidon）海上巡邏機，機上共十人。由於此舉恐危及澳軍飛行員的安全和生命，澳方認定為嚴重安全事件，並強烈譴責此一不專業又不安全的軍事行為。

澳洲國防部說，事發時，中國052D型飛彈驅逐艦「合肥艦」在另一艘071型綜合登陸艦「井岡山艦」陪同下，往東穿越阿拉弗拉海（Arafura Sea），正在澳洲專屬經濟區（EEZ）內；隨後這兩艘軍艦再穿越托勒斯（Torres）海峽，進入珊瑚海（Coral Sea）。

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雷射光瞄準飛機時，由於可能傷及飛行員或使其暫時失明，所以會造成嚴重飛安問題，尤其是在飛機起降時。中國此類舉動並不罕見，中國海上民兵船隻二○一九年就曾以手持雷射光，對澳軍飛行員發動一連串雷射光攻擊，例如一架澳洲海軍直升機就曾在南海遭雷射光照射而被迫降落。澳洲國立大學國家安全學院院長麥迪卡法（Rory Medcalf）批評，這起事件證明外界對中國軍方頻頻逼近澳洲的擔憂。他並質疑，若他國海軍在中國海域從事這種危險行為，中國軍隊是否會自我克制？

此外，美國二○一八年曾向中國政府提出正式抗議，原因是中方在其位於非洲東北部國家吉布地的軍事基地附近，以軍用級雷射光照射美國飛機，導致兩人受輕傷。美國兩年前亦曾指控中國海軍在太平洋對一架美軍海神式巡邏機照射雷射光。中方則對此否認，辯稱該機當時在一艘中國軍艦上空低飛盤旋，而且「屢不聽警告」。

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