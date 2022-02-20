香港又日增6千例 內蒙確診竄升

香港醫療工作人員十九日走往位在筲箕灣地區的武漢肺炎指定診所。（法新社）

2022/02/20 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港醫療體系因空前嚴峻的武漢肺炎疫情而面臨崩潰！當地逾兩年累計病例於十八日正式破四萬起，十九日再新增確診個案六○六三例、另有七四○○人初步確診，但香港政府疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆研判這波疫情恐至三、四月才「見頂」。中國十九日也通報前一天新增本土病例八十例，其中四十六例位於內蒙古，內蒙首府呼和浩特市四十二例占最大宗。

病床使用率達九成

香港疫情十九日新增十五人死亡，並有十名病人危殆；港府指死亡案例多未接種疫苗。為因應大量病患，港府考慮在啟德郵輪碼頭和周邊空地設置大量病床，以隔離輕症病人。

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香港醫院管理局行政總裁高拔陞十九日指出，即使當局加強防疫措施，全港近日仍每天新增數千人確診；所幸這波疫情的重症患者比例較少，目前醫療資源還能照顧所有患者，不過病床使用率達九成，十八日約有二．七萬名患者等著隔離的公立醫院體系正面對「前所未有的壓力」。

預計疫情四月見頂

劉宇隆研判，這波疫情在未來恐見單日二至三萬人確診，預計三、四月「見頂」；應盡量拖延「見頂」時間以穩定醫療系統，最有效方法即接種疫苗，且須第二劑覆蓋率達九十五％才夠。

在中國，內蒙的呼和浩特疫情也節節升溫，十五日至十八日累計七十三人染疫，十九日呼和浩特有一區調整為高風險地區，二十三區為中風險地區。官方初步判斷本輪疫情為春節探親引發的輸入型疫情，也波及包頭市，目前已暫停跨境班車、包車，封控病例所在區域。

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