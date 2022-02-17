谷愛凌與「小花梅」誰代表真實的中國？

谷愛凌。（法新社）

2022/02/17 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國江蘇徐州市豐縣「八寶媽」被拴狗鍊、淪「生產機器」的事件持續發酵，調查顯示「八寶媽」本名為「楊慶俠」，曾與男子董志民結婚，官方稱其原名為「小花梅」，但中國調查記者對比「楊慶俠」與董男的結婚照後，發現楊慶俠與八寶媽根本是不同人，「小花梅」可能另有其人。官方發布四次自相矛盾的通報，激起更大民憤，輿論向官方施壓，要求徹底調查八寶媽身分，全面清查徐州及中國各地人口拐賣事件。

「八寶媽」事件一月廿八日曝光，一名生了八個孩子的媽媽被鐵鍊拴在破屋，又爆出她遭到拔牙、剪舌尖等虐待，而且同村還有類似事件，引發輿論譁然。一百名北京大學校友聯名向中共中央、中國國務院發表公開信，要求徹查「徐州八孩案」被拐女子事件，並「給全國人民予權威答覆」，但這封公開信在網路上遭到刪除。

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豐縣和徐州當局最初否認人口拐賣，後來被迫承認，卻始終未公布「八寶媽」的真實姓名和年齡，只含糊稱她是雲南的「小花梅」。等到鐵鍊女的結婚照被翻出，網友發現，無論是官方第四份通報中提到的「小花梅」，還是結婚照上的「楊慶俠」，都與「八寶媽」不是同一人。

原籍徐州豐縣的中國導演王聖強透露，他老家的人都知道豐縣的「鐵鍊女」就是被拐賣的四川少女李瑩，但有人「不能讓她是李瑩」，因為李瑩的父親是軍人，卻連自己的女兒都保護不了，「被拐賣到豐縣，名字誰給改的？戶口誰給辦的？結婚證誰給辦的？政府官員不參與能辦這事？一扯能扯出一窩來，所以堅決不能是李瑩！」

紐約時報指出，北京冬季奧運會期間，兩名毫無關係的女性同時佔據中國社群媒體的目光，一人是為中國奪得金牌、在美國出生的滑雪選手谷愛凌，另一位就是「小花梅」，網友激烈討論究竟誰能夠代表真正的中國？紐時認為，谷愛凌已成為中國政府透過演算法美化的對象，「小花梅」的報導卻不斷遭當局審查，官方針對該起事件的說法也不斷反覆自打臉，「因為前者符合強大繁榮的中國敘事，後者的悲慘處境則與該敘事不符。」

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