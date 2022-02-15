掀起輿論風暴 中國「八孩母親」案 戳破「習盛世」泡泡

中國江蘇徐州豐縣的楊某俠（左）遭丈夫董志民（右）惡意囚禁，牽扯出中國農村根深柢固的女性拐賣陋習。（取自網路）

2022/02/15 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國江蘇省徐州市豐縣在農曆新年前夕，驚傳生了八名子女的母親楊某俠，遭誘拐、販賣、監禁、虐待的醜聞，激起中國民眾的同情和憤怒，而官方對外解釋一變再變，更導致事態愈演愈烈。「美國之音」（VOA）評論，此事比北京冬季奧運會獲得更多中國民眾關切，形成中國網路上極罕見的輿論風暴，嚴峻的民間實情也讓習近平政權一直吹捧的「盛世」光景幻滅。

美國之音︰中國官方瞞真相犯眾怒

VOA指出，官方對本案共發表四次聲明，但因為錯漏百出，未能妥善解釋來龍去脈，反而企圖掩飾農村地區長期存在的買賣、性虐待女性的犯罪活動，網路上要求查明真相、保護受害女性，以及嚴懲犯罪人士的呼聲高漲。在官方終於坦承事件涉及人口販賣，並行政拘留三名案件關係人後，中國網友忍不住歡呼網路輿論取得初步勝利。

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冬奧奢華大宴 與赤貧慘況鮮明對比

中國評論人士指出，楊某俠案正好與北京冬奧同時躍上檯面，而官方大宴冬奧賓客的奢華場面，也與楊某俠和廣大赤貧民眾的悽慘處境形成鮮明對比。也有人指出，楊某俠案的媒體報導強度，遠低於美中混血女子自由式滑雪運動員谷愛凌代表中國奪金，以及華為公司財務長孟晚舟先前在加拿大遭拘捕、鎖上電子腳鐐等事件，嘲諷中國媒體及小粉紅（極端愛國人士）明顯「厚此薄彼」。

中共喉舌「環球時報」前總編輯胡錫進也在「微博」坦言，楊某俠案的調查都是網路輿論推動的。中共徐州市委宣傳部官員也坦承，前幾次的對外聲明「是有一些事情沒有說清楚」，也不排除「有些（調查）工作人員不嚴謹」。

官員放任 估計數百萬人遭拐賣

曾在中國從事維護女性和兒童權益工作的前解放軍軍官姚誠向VOA表示，中國實施一胎化政策近四十年，造成男女比例失衡，尤其在「重男輕女」觀念頑固的鄉村地區，童養媳等婚姻買賣屢見不鮮，估計有數百萬人被拐賣，但基層官員和公安不僅放任不管，甚至從中牟利。更諷刺的是，徐州市還曾三度蟬聯中國最具幸福感城市，楊某俠案使官方宣稱江蘇省、乃至全中國「全面脫貧」的說法不攻自破。

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