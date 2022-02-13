抗中勢力 美隔29年重開索羅門使館

美國國務卿布林肯十二日訪問斐濟，並欣賞安排的文化表演。（法新社）

2022/02/13 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國務卿布林肯十二日宣布，將在南太平洋國家索羅門群島重新開設大使館，提升美索外交關係。國務院知會國會的報告中罕見明言，這項計畫是要在中國勢力於該區域變得「根深蒂固」前，提高美國的影響力。

布林肯十二日抵達斐濟訪問，證實將恢復設立使館。美國在廿九年前、一九九三年關閉駐索大使館後，一直由駐巴布亞紐幾內亞大使館兼轄索羅門，在索僅設領事館。國務院表示，重開的大使館初期規模不大，編制僅兩名美國職員和聘用約五名當地人員。

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這項計畫符合拜登政府十一日宣布的印太戰略，著重在南太平洋地區建立夥伴關係，抗衡中國的影響力和野心。國務院在知會國會的報告中，指中國積極與索國政商精英接觸，「大開承諾支票、成本高昂的基礎建設貸款和可能極具風險的負債程度」遂行目的。報告說，與太平洋最大島國索國強化政經關係，於美有戰略利益。

索國去年反政府暴動 起因反中

去年十一月索國發生反政府暴動，反中情緒被視為暴動遠因。美國官員指出，「有非常明顯跡象顯示，（中國）想在太平洋地區建立軍事關係」，尤其是索羅門，並指中國在索國去年暴動後，派警察顧問和裝備協助索國警方。

布林肯是卅七年來首位造訪斐濟的美國國務卿，他與斐濟代理總理塞德—凱尤姆（Aiyaz Sayed-Khaiyum）雙邊會談，並與其他十七名太平洋島國領導人視訊會議，承諾在氣候變遷、新冠病毒疫情等議題上提供更多支持。塞德—凱尤姆指該區域過去有時感覺被較大國家忽略，歡迎美國重新投入南太平洋，開啟更直接的關係。

澳洲格里菲斯大學安全事務專家摩根說，中國正在該區域協助興建軍商兩用的機場、港口，也積極迎合當地領導人，這點是美國一直沒有的，因此「這事關美國重新確認他們身為首選安全夥伴的地位」。

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