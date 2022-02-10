戳破習近平 四萬字文章瘋傳

「客觀評價習近平」廣為流傳，被認為是反習勢力最新集結。圖為習近平４日出席北京冬奧會開幕式。（美聯社）

2022/02/10 05:30

反習勢力廿大前重磅炸彈

〔編譯陳成良／綜合報導〕農曆新年和北京冬季奧運會期間，中國境外中文網路社群流傳一篇四萬字的評論文章「客觀評價習近平」，針砭習近平大搞個人崇拜，指其內政和外交政策諸多錯誤，將以失敗告終，引起矚目。有人認為，這是反習勢力在中共第廿次全國代表大會（廿大）召開前的「起手式」；也有評論認為，這篇長文是中共十九屆六中全會後，反習勢力發出的最新一枚「重磅炸彈」。

包裝過頭 反陷捧殺風險

這篇文章署名「方舟與中國」，一月十九日首先在中文網站「留園網」分上、中、下三篇發表，多個中文網站跟進轉載，中國境內也有不少網友轉發，但屢遭網管封殺。作者以類似西方媒體記者新聞報導手法，試圖透過對習近平性格、心理的分析，揭示其政策失敗的個人因素。文章批評習近平的性格、用人和內政，充斥虛偽、極權、浮誇風，反令自身陷入「捧殺」風險。

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文章戳破習近平的形象，指稱習的團隊「瞻前不顧後」，將他塑造成博覽群書，卻未考慮到他「不怎麼識字」；將他打造成運動健將，卻沒有聯想他「大腹便便的身型」。同時，習近平是中共歷任領袖中言辭最空洞的一個，性格強勢卻人格被動。習缺乏自信，也讓他表現得愈發拘謹。

預言習５年後全面破敗

文章指稱，習近平試圖讓人民相信，正由於「中華民族偉大復興」在即，才招致世界各國對中國的敵意，習與世界的對抗更像是意氣之爭，反映出習近平個人的危機感。文章指習面臨三大危機，包括虛構政績、權位的政治基礎已被自己掏空，以及習「與整個中共官僚系統對立」，預言習的政途已無以為繼，二○二二年將會是他的最大轉折點，即使連任，也會在二○二七年前迎來「全面破敗」。

中共高層權鬥 日趨殘酷

中共黨史專家高文謙表示，該文可視為自去年中共十九屆六中全會暴露黨內嚴重分歧後，反習勢力的最新集結，凸顯中共廿大前的高層權鬥日趨殘酷。

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