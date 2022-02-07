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    自由日日shoot》護航北京冬奧出於利益 IOC多位委員吃中國甜頭

    國際奧委會（IOC）多名高層幹部和委員被踢爆與中國有密切商業關係，IOC副主席柯茲（John Coates）也包括在內。圖為反奧運抗議人士二○二一年六月在東京日本奧委會（JOC）外抗議，標語牌上的肖像右為IOC主席巴赫，左為柯茲。（路透檔案照）

    國際奧委會（IOC）多名高層幹部和委員被踢爆與中國有密切商業關係，IOC副主席柯茲（John Coates）也包括在內。圖為反奧運抗議人士二○二一年六月在東京日本奧委會（JOC）外抗議，標語牌上的肖像右為IOC主席巴赫，左為柯茲。（路透檔案照）

    2022/02/07 05:30

    主席巴赫遭質疑立場親中

    〔編譯盧永山／綜合報導〕由於中國侵犯新疆維吾爾族等少數民族的人權，北京冬季奧運會遭到許多國家外交抵制，但國際奧林匹克委員會（IOC）的多名高層幹部和委員一直拒絕譴責中國侵犯人權，主席巴赫（Thomas Bach）更被普遍質疑立場親中。美國新聞網站「野獸日報」（Daily Beast）公布的調查報告發現，這些IOC主管和委員與中國都有密切的商業關係。

    IOC副主席柯茲（John Coates）去年十月辯稱，IOC非常重視人權，但就新疆問題向北京施壓，「並不在IOC職權範圍內，我們必須尊重奧運主辦國的主權」。

    副主席柯茲與中國做生意

    柯茲兼任澳洲奧委會（AOC）主席，但「野獸日報」調查發現，自二００七年以來，柯茲還擔任澳洲純種馬拍賣公司「殷利殊賽馬拍賣行」（William Inglis & Son）的董事長，而中國與殷利殊有密切的商業關係，但柯茲在IOC官方介紹中並未提及擔任殷利殊董事長一事。

    殷利殊在雪梨擁有一家可舉辦馬匹拍賣會的五星級酒店。過去十年來，中國是殷利殊的重要市場，儘管近來賽馬因武漢肺炎疫情而中斷，但該公司贊助在中國山西省舉辦的「殷利殊．中澳盃」。殷利殊的中國代表田勁表示，中澳盃是殷利殊在澳洲以外所舉辦的獎金最高的賽事，並有來自新疆的馬匹參賽。

    中國消息來源指稱，殷利殊促成許多馬匹販賣給至少一名新疆重要馬主和繁育者，新疆是中國馬匹繁育與訓練的產業重鎮。殷利殊在去年的拍賣會上，將總值超過一三００萬美元（約三‧六五億台幣）的馬賣給中國買家。

    加、英委員亦有商業利益

    在IOC的一０一名委員中，柯茲並非唯一一個與中國有密切商業關係的成員。IOC加拿大委員龐德（Dick Pound）擔任顧問的加拿大司特曼律師事務所（Stikeman Elliott），在中國有長期營運經驗，為中海油、中石油、中信集團、中投公司等中國國有企業「提供法律服務」。

    此外，IOC英國委員柯伊（Sebastian Coe）去年十一月曾說，國際對北京冬奧的外交杯葛「毫無意義且會帶來傷害」。英國雜誌「私家偵探」（Private Eye）披露，柯伊擔任澳洲礦業巨擘FMG（Fortescue Metals Group）的非執行董事，每年可獲得逾十三萬美元報酬，而該公司在二０二０年的數十億美元營收中有九成來自中國，中國國有企業湖南華菱鋼鐵集團更是FMG第二大股東。FMG發言人證實，該公司與中國市場緊密相連。

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